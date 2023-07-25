2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會今（25）日公布了7月民調，針對 2024 台灣總統大選候選人，支持度仍是民進黨賴清德遙遙領先，民眾黨柯文哲居次，國民黨侯友宜落後。有趣的是，民意顯示賴、柯的親和力不相上下，侯被遠遠甩在後頭。不過民眾對這三個政黨的感情溫度，卻是失望居多。

台灣選民的投票傾向，7月延續賴強、柯居中、侯落後的態勢。問：「2024 台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」

結果發現：36.4%賴清德，27.8%柯文哲，20.2%侯友宜，9.4%尚未能決定，6.2%沒意見、不知道、拒答。賴領先柯 8.6 個百分點，柯又領先侯 7.6 個百分點。民調設計者游盈隆指出，與上個月相比，三人競爭態勢變化不大。他點出，柯文哲經 716 凱道遊行造勢後，支持度不增反減；侯友宜過去一個月雖力圖振作，支持度卻不動如山。



（圖／台灣民意基金會）

在選舉中，候選人的親和力是重要特質，愈親民、人緣愈好，愈有利爭取選票。故，本次民調問：「這三個人當中，您覺得，誰比較親近一般百姓，比較有親切感？」

結果發現：32.3%賴清德，31.1%柯文哲，17.3%侯友宜，10.4%都差不多，8.9%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，這項發現顛覆了許多人的想像，那就是，在台灣選民眼中，賴柯親和力在伯仲之間，侯相對較沒有親和力。



（圖／台灣民意基金會）

另，兩岸問題是台灣大選重中之重的議題，選民又是怎麼看的？問：「這三個人當中，您覺得，誰較有能力處理好兩岸關係？」

結果發現： 28.4%賴清德，25.3%柯文哲，22.3%侯友宜，1.6%都一樣好，8.8%都一樣差，7.6%沒意見，6%不知道、拒答。這結果透露的訊息是，面對複雜難解的兩岸關係，選民對誰較有能力處理看法分歧，三人差距最大不超過6個百分點。



（圖／台灣民意基金會）

有意思的是，當被問到對個別政黨的感情溫度，國人對三個政黨似乎都頗為「冷感」。台灣人對民進黨、國民黨、民眾黨的平均感情溫度分別為 49.5 度、 46.59 度、49.06度。

游盈隆分析，民進黨仍未走出民意冷宮。整體而言，是一種負面的、否定的態度。作為今日台灣執政黨，台灣人對民進黨有這樣的感覺，是一種嚴重警訊。國民黨方面，從長期趨勢看，台灣人對國民黨感情溫度始終偏低，從未高過無感的 50 度。當 2024 總統與立委選舉已經開打的時刻，這絕對是一個需要憂心的現象。至於民眾黨，和最近一次相比，也就是 2021 年 9 月，國人對民眾黨的平均感情溫度略升 1.78度，過去兩年來，選民對民眾黨的感覺變好了一點，但顯得相當緩慢。

游盈隆總結，這項發現得出一個「龜笑鱉無尾」的結論。：台灣人對三個主要政黨的感覺雖有差別，但都在無感的 50 度以下。這顯示台灣人對三個主要政黨的感覺都是負面的、失望的、討厭的。這無疑是台灣民主政治的嚴重警訊，也是台灣政黨政治失能、失靈、較低潮、較乏善可陳的時刻。大選在即，台灣選民很可能被迫在三個「不成器」的選項中做無奈的抉擇。

這項訪問是於 7 月 17-18 日進行，對象是全國20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1,088 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.97 個百分點。