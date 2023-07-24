台灣陸軍基隆祥豐營區120迫砲爆炸釀9傷　2人手臂不幸遭嚴重炸傷

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）基隆陸軍六軍團後勤三支部祥豐營區彈藥庫今（24）日下午發生爆炸，造成9人受傷，其中2人傷勢嚴重，手臂遭炸斷。

陸軍六軍團表示，三支部北彈庫基隆分庫(祥豐營區)下午3點做又在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因發生爆炸，造成9人受傷，7人由消防人員送醫，其中6人送往基隆長庚醫院，1名送往三軍總醫院基隆分院。

根據中央社，送往基隆長庚醫院的6名傷者中，其中5名傷勢較輕，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，彈另1名洪姓中士傷勢嚴重，右大腿、左手臂遭炸爛，到院時已失去生命徵象，經急救後恢復呼吸、心跳。

長庚醫院透露，軍方下午3點45分左右送來6名傷患，其中1名傷勢較為嚴重，已於下午4點10分送至手術室進行處置，至於這名傷患傷勢如何、目前進行了那些治療，院方以涉及病患隱私為由不願多作回應，至於5名傷勢較輕的傷患，已陸續進行傷口包紮與檢查中。

被送往三軍總醫院基隆分院的另1名傷患為34歲尹姓上士，該名傷患傷勢嚴重，三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚可對話，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，已轉送三軍總醫院內湖總院治療。

陸軍第六軍團表示，司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文於第一時間掌握相關訊息，對官兵的傷勢表達關切，並指示全力協助救治事宜，務必給予最完善的醫療照顧，另外也指示儘速釐清事件發生原因，並確保部隊人員安全。