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濟州島太貴引民怨　5至7月遊客數去年同期相比減少30萬人　南韓當局將展開調查

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 18:47
南韓濟州島上知名小馬燈塔（圖／Pixabay_<a href="https://pixabay.com/users/tedkim-445254/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2741135">Teddy Kim</a>）

南韓濟州島上知名小馬燈塔（圖／Pixabay_Teddy Kim

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）濟州島蘊含著豐富的自然景觀，是南韓國內外旅客的旅遊熱門選項之一，但隨著疫情趨緩、旅遊觀光業逐漸恢復，濟州島的遊客卻因物價關係逐漸減少，地區經濟亮起紅燈，光今年5至7月遊客數與去年相比就大幅減少了30萬人，南韓當局為此也將展開調查。

韓媒ChosunBiz報導，南韓政府為了刺激國內旅遊做了許多努力，但效果仍不彰顯，濟州4月遊客數與去年同期相比減少2萬1000人，5月遊客減少12萬6000人，6月減少了13萬2000人，連續三個月呈下降趨勢。

報導指出，5月至7月應為適合度假的旺季，但遊客數與去年同期相比卻減少了30萬人，雖然外國遊客數呈成長趨勢，但國旅卻嚴重減少，而隨著遊客減少，地區內的消費也逐漸減少，如今年5月份濟洲地區某大型超市的零售銷售指數雖與去年同期相比增加0.4%，但與4月份增加的3.4%相比，成長趨勢明顯減少。

除濟州外，南韓許多國旅熱門景點遊客數及消費也正持續減少，而造成國旅需求下降的主要原因都是當地的「高物價」，對於南韓國內度假勝地「坑殺」遊客的行為，引起了許多國民的不滿，紛紛喊著寧願出國旅行。

對此，南韓當局也開始展開調查，預計將針對各地區淡、旺季的住宿及食物價格上漲狀況進行分析比較，望能再度恢復國旅市場。
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遊客

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