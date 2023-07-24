新北市花雅戲曲藝術協會到長照！獻演梅蘭芳名劇　長輩頻問何時再來

繼新北市文化基金會將藝術人文「聊藝療」 活動帶入長照機構之後， 新北市社會局再度媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會， 將傳統京劇的力與美導入。當武旦舞起水袖， 為長輩獻出梅蘭芳的名劇「天女散花」時，長輩豎起大拇指； 再當唱出「霸王別姬」時，更有長輩從輪椅上站了起來，大喊「好！ 好！」臨別時還問說：「什麼時候還可以再來一次？」

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會理事長金克威表示，俗語說：「 戲如人生」，戲劇就如人生的縮影。台灣早已邁入高齡化社會， 長輩普遍會有憂慮或情緒低落的心理發生，尤其是住在機構裡， 缺乏與外界接觸和刺激等，因此在社會局的支持下， 希望將傳統戲劇帶入機構裡，讓長輩可以面對面直接觀賞， 活化長輩的各項感官知覺，喚起年輕欣賞戲劇的美好回憶。

協會帶領青年武旦季柔、花臉小黑，和兆欣、嫺嫺等文武場人員， 於日前前往板橋慈徽老人安養中心表演， 由季柔擔綱飾演梅蘭芳的賜福名劇「天女散花」， 也蘊含為長輩祈福之意。長輩許久未曾看過如此精美的傳統戲曲， 隨著樂音手舞起來。等表演結束後，長輩紛紛要求與演員合影留念。

慈徽老人安養中心主任陳淑惠表示， 中心雖然做好各項生活照顧和健康促進，但受疫情影響， 長輩有段時日未能與外界接觸， 非常感謝社會局媒合花雅戲曲到場演出，還是近距離的表演， 有些長輩看得如癡如醉，希望下次還有機會觀賞。

社會局副局長許秀能表示，新北市有227家長照機構， 為了增進住在機構裡長輩的生活情趣，延緩失智失能或孤獨感， 市府陸續引進動健康、聊藝療、戲曲表演等。 花雅戲曲協會不僅進入機構表演，帶給長輩活力和歡樂， 甚至帶領青年學子到石碇、泰山、土城等，一起陪伴獨居長輩， 直接唱給長輩聽，讓長輩健康樂活，也達到青銀共融的目標。