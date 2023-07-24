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再傳捷報！臺灣企銀榮獲「2023台灣永續行動獎」3項肯定

By 台灣英文新聞
2023/07/24 17:39
臺灣企銀榮獲「2023台灣永續行動獎」3項肯定，由信託部協理江樂怡(中)及數位金融部協理蔡育呈(左2)代表領獎。(臺灣企銀提供)

臺灣企銀榮獲「2023台灣永續行動獎」3項肯定，由信託部協理江樂怡(中)及數位金融部協理蔡育呈(左2)代表領獎。(臺灣企銀提供)

臺灣企銀長期努力耕耘ESG永續發展，致力於落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），今年首度參加TSAA台灣永續行動獎，分別在「社會共融面向」及「環境永續面向」榮獲1銀2銅肯定，為該行繼獲頒「AREA亞洲企業社會責任獎-綠色領導獎」的殊榮後，再獲永續相關獎項。

該行智能語音i-Money以「行動有愛 生活無礙」為核心價值，於行動銀行APP導入智慧語音指令，讓客戶用口說或文字輸入的方式就能輕鬆執行多元金融功能，實現友善服務及普惠金融願景，榮獲本屆「社會共融面向」銀獎殊榮。

在環境永續方面，該行與北港朝天宮兩大百年品牌攜手創新，於2022台北金融科技展讓民眾能在「VR元宇宙參拜朝天宮｣專區以虛擬實境參拜，「BOBE創新廟宇金融｣專區展示線上點燈祈福等服務，協助民眾瞭解媽祖信仰文化，並推廣減少焚香及燒金紙等環保理念，為該行拿下銅獎榮譽。近日更首創將Hokii數位存款帳戶以NFT與ESG結合，舉辦抽獎活動邀請民眾一同認養森林樹苗，將環境保護融入數位生活。

隨著臺灣逐漸形成老人住老宅的「雙老」現象，為解決老人及危老房屋問題，臺灣企銀加強危險老舊建築重建與都市更新及安養信託業務，透過信託結合都更危老打造樂齡安養生活圈，其具體成果與社會影響力獲得銅獎肯定。

臺灣企銀發揮全國唯一中小企業專業銀行社會價值，扮演推動政府政策之好夥伴，除致力於扶持中小企業發展外，未來將持續以實際行動在環境保護、社會責任及公司治理三方面落實企業社會責任，善盡金融業影響力與客戶共同創造永續願景。

更新時間 : 2023-07-25 01:04 GMT+08:00

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