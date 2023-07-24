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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超381.82億元

賣超聯電8.67萬張最多，另買超開發金9.18萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/07/24 17:38

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/7/17~2023/7/21）外資在集中市場總買進金額為5,886.60億元，總賣出金額為6,268.42億元，賣超為381.82億元，另統計自2023年年初至7月21日止，外資總買進金額為10兆4,155.96億元，總賣出金額為10兆1,201.37億元，累計買超為2,954.59億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆6,224.37億元新台幣，占全體上市股票市值的40.50%，較7月14日的22兆2,389.93億元新台幣，減少6,165.56億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：開發金：買進138,295千股，賣出46,528千股，買超91,767千股；第二名：長榮航：買進190,016千股，賣出109,815千股，買超80,201千股；第三名：新光金：買進116,398千股，賣出58,063千股，買超58,335千股。

台灣證券交易所還說，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進102,441千股，賣出189,152千股，賣超86,711千股；第二名：仁寶：買進196,306千股，賣出267,022千股，賣超70,716千股；第三名：中信金：買進67,704千股，賣出117,851千股，賣超50,147千股。

更新時間 : 2023-07-25 01:04 GMT+08:00

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