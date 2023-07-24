土地銀行長期深耕公平待客　連續五年榮獲金管會評核績優銀行

金管會自2019年開始實施金融服務業公平待客原則評核機制，今(2023)年賡續對36家銀行業進行評核，並於近日公布評核結果，土地銀行連續5年榮獲排名前25%，為前9大績優銀行之一，顯見在董事會及高階管理階層共同督導之下，貫徹「以客戶權益優先」價值觀，全體人員執此信念落實公平待客，成效卓著，備受肯定。

土地銀行建立堅實組織架構推動公平待客理念，以董事會為最高督導單位，於2019年設置「客戶關懷委員會」，由高階管理階層召開跨部處會議，深切檢討客訴成因及制定改善措施、研思公平待客精進措施等，定期將成效提報董事會，董事會秉持職責監督並作成指示，鞭策業務單位於客戶權益及2023年評核新增重點「友善服務」、「落實誠信經營」之範疇力求進步。

為提升金融可及性，土銀建置軟/硬體設施及完善教育訓練，考量不同客戶之需求，打造友善金融環境。如營業單位設置無障礙櫃檯、提供視訊手語翻譯服務；建置線上平台申辦多項業務，證券財經資訊網站、個人網路銀行及網路ATM均取得網站無障礙AA等級標章，企業入口網站另增設「閱讀輔助」及「語音」功能，行動銀行APP亦通過視障協會檢測合格，並提供智能客服、高齡客戶轉接客服專員等服務，以多元平台與溝通方式突破障礙，實現客戶平權獲得金融商品與服務。另為減少金融知識落差，業務團隊深入校園與偏鄉，辦理宣導活動傳遞金融知識以防範金融剝削及詐騙，且土銀150個營業據點中，不乏於偏鄉及離島提供金融服務，日前更配合財政部「全民共享 普發現金」政策，協助辦理偏鄉現金發放，以更廣泛面向深切落實公平待客相關事宜。

為建立誠信經營文化，由董事會督導制定政策以資遵循，並責成政風專責單位每年彙辦執行情形提報董事會，俾利督促檢討；另由法令遵循單位建立不誠信行為風險評估機制，定期評估不誠信風險，以檢視防範利益衝突及不誠信行為措施之有效性，並就應強化之作業環節提出風險抵減計畫；再由稽核單位將防範不誠信行為列為查核重點納入稽核計畫，以完備誠信經營內部控制三道防線。此外，土銀由政風及法遵單位並行檢舉制度，提供多元管道及實施保護吹哨者措施，受理檢舉案件，以健全透明、誠信之企業經營。

為實踐公平待客理念，土銀深知須不斷進行體察顧客需求、省思不足、籌謀策劃以精進成長。未來仍將持續公平保護各族群客戶權益、提升金融普及性、落實誠信經營企業文化，以贏得客戶信任，追求永續發展，並邁向優質友善金融機構。