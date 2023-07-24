集保eNotice服務 投資人熱烈響應 超過10萬人啟用、700家公司簽約

集保結算所建置之「股務事務電子通知平台」(eNotice平台) 在金管會的督導下，已經在本(112)年6月30日正式上線，提供上市、上櫃、興櫃等公司發放股利時的電子通知服務。短短不到一個月時間內，已引發投資人及發行公司熱烈響應，截至目前為止已有超過10萬名投資人啟用eNotice服務、700家發行公司完成簽約，共同體驗股務數位創新帶來的便捷服務。

因應股利除權息旺季到來，集保結算所適時推出股利發放電子通知服務，投資人透過集保e手掌握App、證券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收上市、上櫃、興櫃等公司eNotice服務後，即可以從電子郵件及集保e手掌握App收到所投資公司的股利發放資訊，不僅個人隱私獲得保障、財務資訊容易保存，也符合節能減碳目標，以行動支持ESG永續發展。

集保結算所黃蓁蓁經理表示，為鼓勵投資人一起參與eNotice服務，集保結算所特別舉辦抽獎活動以回饋投資人的支持，截至目前已送出1萬7千份的早鳥超商咖啡券及超過1萬8千份的超商佰元電子禮券，後續還有近4萬個獎項回饋投資人，最高獎金達20萬元；投資人只要在抽獎活動期間內(6月30日起至9月30日止)完成註冊並同意啟用eNotice服務，即可參加「週週獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等多重抽獎，越早啟用服務，中獎機率越大，歡迎投資人踴躍響應。

黃蓁蓁進一步表示，集保結算所與上市、上櫃及興櫃公司共同打造數位化的股務服務環境、積極實踐ESG的永續理念，已獲得市場廣大投資人迴響，未來仍將持續推動數位創新及永續發展，提供投資人更多優質服務，讓投資人享受更高效率及便捷的數位體驗，共同追求永續新未來。

eNotice平台登入3管道及操作4步驟，請參閱： https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028979587a3317e01889f8ee9ab00f4.pdf