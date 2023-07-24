台北遠東香格里拉 ibuki日本料理　鰻魚饗宴迎日本夏季「土用丑日」

每到夏季，日本傳統習俗在一年中最炎熱的「土用丑日」這天吃鰻魚消暑補元氣，位於台北遠東香格里拉7樓的ibuki日本料理餐廳，精心挑選了三道讓人食慾大開的鰻魚料理，由主廚李淼文嚴選台灣雲林新鮮優質鰻魚匠心烹製，展現現烤鰻魚的豐腴油脂及細緻肉質，以及迷人的炭烤香氣，無論是蒲燒鰻魚飯、鰻魚手卷還是創意搭配加拿大鴨肝與日本圓茄佐照燒醬，都是迎接「土用丑日」的節氣饗宴！今年的「土用丑日」落在7月30日，而農曆的「大暑」也將來臨，炎炎夏日都是品嚐鰻魚的好「食」機。訂位請洽 (02) 7711-2080。

台灣雲林蒲燒鰻魚飯 (午間套餐980元/單點1,080元)

這是一道展現精湛廚藝的經典料理，主廚選用來自雲林的優質鰻魚，細心處理魚刺，每片鰻魚都經過純熟刀工和技法，切成適當大小，接著將備好的鰻魚片放在烤網上，精確掌握炭烤火候與時間，讓鰻魚表面呈現金黃色澤，再將炭烤鰻魚鋪在白亮軟Q米飯上，讓飯粒充分吸收鰻魚鮮美肉汁與蒲燒醬的鹹香，每一口都能品嚐到厚實肥美且帶著炭烤香氣的鰻魚，令人愛不釋口！

鰻魚手卷 (210元)

另一種品味鰻魚的料理是經典的日式手卷，主廚將新鮮鰻魚悉心以炭火燒烤，帶來獨特的香氣和口感。壽司飯經過細緻的調味，口感Q軟香甜，再輕巧地以脆口的海苔片將其卷起，與鮮美鰻魚和壽司飯，帶來豐富的層次口感。

台灣雲林鰻魚加拿大鴨肝圓茄佐照燒醬 (880元)

有別於傳統鰻魚飯，李主廚創意融入法式料理精髓，將蒲燒鰻魚搭配加拿大鴨肝與日本圓茄，將圓茄切半後抹上照燒醬燒烤至熟透軟糯，再加上秋葵、玉米筍、彩椒、杏鮑菇鋪陳，最後放上柔軟鹹鮮的香煎鴨肝增添奢華風味，撒上炸洋蔥絲及辣椒絲更添層次感，層層堆疊出令人驚豔的口感，也展現主廚和洋融合的獨特新意。