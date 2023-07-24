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日本「土用丑日」必吃鰻魚飯 大倉久和大飯店即日起推出經典外帶盒飯

By 台灣英文新聞
2023/07/24 17:09
日本「土用丑日」必吃鰻魚飯 大倉久和大飯店即日起推出經典外帶盒飯

炎熱的夏季就是要吃鰻魚！在日本，鰻魚因為優質蛋白質與富含多樣維生素被視為補充營養、增強體力的聖品，呼應今年的土用丑日，山里日本料理即日起至7月28日開始預購經典鰻魚外帶盒飯，取貨日為2023年7月30日，凡購買外帶經典鰻魚外帶盒飯，每份售價1,200元，均免費贈送味噌湯及經典鰻魚玉子燒一份。在容易疲憊的日子裡，就用美味的料理來消暑、轉換心情！詳情請洽 (02) 2181-5137。

關於在「土用丑日」一定要吃鰻魚的有趣習俗，來源有許多說法；土用，指的是四季的秋、春、冬、夏配合從屬五行的金、木、水、火，兩個季節之間氣候轉變過渡的日子，而土用期間遇到十二地支中的丑日，便稱為「土用丑日」。對應原本日本民間傳說中就有「丑之日要吃う（U）音開頭食物」的說法，鰻魚（うなぎ）也是U音開頭。山里日本料理經典鰻魚外帶盒飯，採用傳統關東作法從鰻魚的背部剖開，用竹籤串起、先蒸過再塗上醬汁燒烤，料理手法也受到江戶的武士文化影響。料理長使用東京大倉飯店的比例精心調配醬汁，並從開業以來累積至今，保存濃厚滋味，並傳承烤功，山里的浦燒鰻收汁較乾、口感外酥內軟，同時每片鰻魚都經過師傅手工仔細去刺，柔軟細緻的肉質深受年長者和小朋友歡迎。

更新時間 : 2023-07-24 17:35 GMT+08:00

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