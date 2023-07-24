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颱風杜蘇芮24日晚間發布海警 台北大稻埕夏日節取消26日煙火施放

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 16:53
中颱杜蘇芮度持續增強，台北市政府觀光傳播局宣布，取消「2023大稻埕夏日節」26日的180秒主題煙火施放。

中颱杜蘇芮度持續增強，台北市政府觀光傳播局宣布，取消「2023大稻埕夏日節」26日的180秒主題煙火施放。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）由於中颱杜蘇芮度持續增強，預計今（24）日晚間8時30分發布海上颱風警報，台北市政府觀光傳播局今日宣布，「2023大稻埕夏日節」自25日起暫停現場各項活動，包含主題日優惠船票發放、燈飾布置、遊具營運等，，以及26日的180秒主題煙火施放，恢復時間將另行公告。

根據氣象局資訊，中颱杜蘇芮今（24）日下午2時的中心位置在馬尼拉東北東方580公里之海面上，強度持續增強，向西北前進，慢慢接近呂宋島，將於24日晚間8時30分發布海上颱風警報，並預估在25日白天可能發布陸警。

觀傳局說明，為配合河川區域相關設施、機具、人員必須依限完成撤離之規定，「2023大稻埕夏日節」現場活動將自25日起全面暫停，啟動大型遊具、煙火平台船等設施撤離作業。

觀傳局進一步說，原定26日晚間即將施放180秒煙火確定取消，而活動合作的藍色公路船班， 即日起至27日航班皆取消，將於28日後視颱風狀況調整 ，民眾可致電船公司申請退票退款，或另選日期搭乘，詳情請洽詢好樂好公司02-25502339、舶克公司02-85112566。

針對「2023大稻埕夏日節」恢復舉辦時間，觀傳局則說，將視颱風災情程度及復原狀況，綜合評估後擇期公告。詳細資訊可上「大稻埕夏日節」官網「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢。
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