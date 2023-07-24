台灣名導「老頑童」楊德昌大型回顧展　盼用電影平息紛爭消弭對立

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣影史重要人物楊德昌回顧展自即日起於北美館、影視聽中心同步登場。

《牯嶺街少年殺人事件》、《一 一》電影導演楊德昌回顧展《一一重構：楊德昌》由國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）與台北市立美術館（北美館）共同策劃，由楊德昌遺孀鋼琴家彭鎧立擔任首席創意顧問，自即日起至10月22日分別以影展與展覽同步於兩館進行。

楊德昌畢業於台北建國中學、國立交通大學，與侯孝賢被譽為「台灣新電影」重要先驅，其作品著墨台北都市人生活，曾和華語歌后蔡琴有一段10年婚，2007年於美國洛杉磯比佛利山莊去世，享年59歲。

回顧展透過7大展區首度公開楊導珍貴文獻與影音檔案，從彭鎧立寄存於影視聽中心中的1萬多張文物中挑選，包含手稿、劇本、書信、道具、影像等，更可見張艾嘉、張震等巨星的青澀模樣，豐富的展品呈現楊導在世時的活力與調皮的一面，以及對電影的熱愛，更有對愛人溢出來的愛。



展場照片。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

彭鎧立透露在她眼裡，楊德昌的純真及勇敢十分特別，她沒有看過像他這樣的人，自己最喜愛的兩件作品為《一一》跟《恐怖分子》，「做《一 一》的時候我們都生活在一起，每天都有講不完的話跟故事，《一 一》是我們的第1個小孩。」

雖然展覽以學術性方式策展，但彭鎧立希望觀眾以一種「不費吹灰之力的優雅精神」逛展，這也是楊導時長掛在嘴邊最喜愛的方式，她說，「楊導像一個小孩子，從來沒有老，他看世界的角度像少年，但又特別深刻。」

彭鎧立表示，之前在威尼斯播放《獨立時代》，有很多難閱讀的古典中文，但年輕人還是笑得前仰後翻，國外的年輕人對他的喜歡沒有距離，他的作品之所以到現在都還有力量，是因為都很原創，以及他的真切及誠懇。

楊德昌透過電影探討都會化、心理問題、性別議題等，彭鎧立說，當初他在探討的議題到現在還是每天都在發生，楊導曾說，「如果你去星巴客喝咖啡，用信用卡付錢，那你就是我的觀眾，他講故事的對象面向全世界，尤其是年輕人，他熱愛世界跟生命，希望不平等跟爭議都能被改變。」



展場照片。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



展場照片。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）