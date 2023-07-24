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泰國積極透過海外影視作品推動觀光　韓劇「歡迎來到王之國」成功吸引遊客關注　當局計畫擴大支援

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 16:23
韓劇「歡迎來到王之國」，劇中主演們到泰國旅遊（圖／截自IG @jtbcdrama）

韓劇「歡迎來到王之國」，劇中主演們到泰國旅遊（圖／截自IG @jtbcdrama）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）受益於韓劇「歡迎來到王之國」的人氣，拍攝地之一的泰國也獲得了許多觀眾的關注，對此，為吸引更多遊客及更多外國電視劇和電影到泰國當地拍攝，泰國政府決議將擴大支援政策。

2PM俊昊以及少女時代潤娥所主演的愛情浪漫韓劇「歡迎來到王之國」擁有著高人氣，在Netflix非英語圈TV部門每周收看時間排名第一，劇情講述著財閥集團公子兼飯店本部長具元（俊昊 飾）與飯店員工千嗣朗（潤娥 飾）陷入愛河的故事。

在上禮拜播出的第10集中，劇中主演們到泰國進行了一場有趣的旅行，景點包含了翁昂運河步行街（Klong Ong Ang）、鄭王廟、昭披耶河遊船晚餐、暹羅天地（ICONSIAM）、暹羅古城（Ancient City）、金屬宮殿（又稱王孫寺）等，觀眾彷彿也跟著進行了一場曼谷旅遊。

泰國政府副發言人表示，「歡迎來到王之國」在泰國的拍攝掀起了一陣熱潮，為鼓勵國外製作公司到泰國拍攝，決定擴大稅收優惠，此一措施將自下個月2日開始實施，內容包括在泰國拍攝的外國製作公司的作品及演員的稅金減免，不僅可以幫助泰國的影像事業，同時還能增加遊客，此外，他們還有其他未公開的計畫。

泰國旅遊業是在國內生產毛額（GDP）中佔比20%的旅遊大國，他們也積極透過海外電視劇及電影宣傳本國文化及旅遊勝地，自今年二月開始，泰國即擴大了國外拍攝劇組的製作費返還金額。

根據修改後的規定，外國製作組若在泰國拍攝時支出一億泰銖，將可返還20%，另外，若雇用泰國製作組以及滿足宣傳泰國文化等條件，可再追加返還10%。
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