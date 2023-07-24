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吃多傷肝！台北刈包名店「老翁家」花生粉出包 驗出黃麴毒素超標

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 15:44
四神湯、刈包名店「老翁家」之花生粉被檢出黃麴毒素及總黃麴毒素超標。（圖／台北市政府衛生局）

四神湯、刈包名店「老翁家」之花生粉被檢出黃麴毒素及總黃麴毒素超標。（圖／台北市政府衛生局）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北綜合報導）位在民生社區內、老饕激推的四神湯、刈包名店「老翁家」之花生粉被檢出黃麴毒素及總黃麴毒素超標，台北市衛生局表示，已要求業者下架，同時追查源頭，依法可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

為維護消費者食用品質及衛生安全，北市政府衛生局日前派員至傳統市場及周邊、超市賣場及餐飲店等處，執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫，共計抽驗30件產品，，檢驗結果1件花生粉檢出黃麴毒素不符規定。

不合格產品為新東街「老翁家」使用的花生粉，檢出黃麴毒素含量B1：4.8μg/kg（標準：2μg/kg以下）及總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.5μg/kg（標準：4μg/kg以下），不符合「食品中真菌毒素限量標準」規定。來源廠商為雲林縣的今日食油行。

吃多傷肝！台北刈包名店「老翁家」花生粉出包 驗出黃麴毒素超標北市衛生局提供

衛生局表示，上述不符規定之產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦。針對檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量之產品，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，黃麴毒素主要是黃麴黴菌及寄生麴菌所產生之二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。臺灣屬濕熱氣候，剛好適合這種黴菌的生長條件(環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上)，食品若保存不當，易遭黴菌入侵而污染產生毒素。

提醒消費者購買花生製品、米、穀類等產品時，應選擇信譽良好且衛生之廠商，於購買前先確認產品包裝是否完整無破損，開封後保存於乾燥環境，避免受潮及發黴。
花生
黃麴毒素
傷肝
台北市衛生局

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