（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北幼兒園疑餵藥案幼教老師獲不起訴處分，幼兒園何姓老師認為立委王婉諭、羅致政等人未審先判，今天（24日）到北檢提告他們涉嫌誹謗。王婉諭說，希望大家不要去攻擊追求真相的家長，所有責難請到她為止。

新北市板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，36名家長對彭姓園長等9名幼教老師提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例罪嫌，新北地檢署12日偵結，以證據不足處分不起訴。

事發幼兒園何姓老師上午在國民黨立委王鴻薇陪同下到台北地檢署，遞狀控告新北市議員戴瑋姍、民進黨立委羅致政、時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威涉嫌誹謗，另控王婉諭、王薇君涉嫌違反個資法。

王鴻薇今天早上也透過臉書，代何老師等人發布聲明稿，全文如下：

「代板橋幼兒園餵藥案何老師等轉發聲明稿」 感謝各位記者、王鴻薇委員，及社會大眾的關心，今我代表我個人，在台北地方法院正式提告，針對這段時間誹謗、公布我們個資，嚴重傷害我們的相關人等。 以下是我們幾點聲明： 1、 我們會針對戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招明威等五人，提告誹謗罪，這段時間這些人或為政治人物或為專家學者，在網路社群、記者會、電視新聞政論節目、甚至舉辦遊行，利用他們公眾人物的優勢，指控我們餵毒，讓我們這段時間受到整個社會霸凌，也失去工作，身心受到極大的煎熬，他們過去的發言紀錄，我們已經正式委請律師，完成蒐集相關資料，今天正式提告。 2、 其次，我們要對王婉諭、王薇君針對違反個資法第41條正式提告，他們除了上述誹謗罪的指控外，還在社群媒體上聯名公佈我們的姓氏、英文名字、教學班級，這些資訊指涉性相當高，而且公佈時，王薇君還在該文表示，新北市教育局跟她說這是個資不能公佈，但她還是公佈出來，這是明知故意公告我們的個資，我無法理解公眾人物為什麼要對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意，尤其這段時間我們接到不少辱罵的電話，也有人來幼兒園叫囂，這兩人要負最大責任。 3、 第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品，當司法已經還給我們清白與真相，這些人卻連一句道歉都不願意，我們這些日子的傷害與煎熬，希望司法可以還給我們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。

對此，王婉諭透過媒體群組回應表示，餵藥案發展到現在，她都虛心接受各方理性的建議；對於在這起事件過程中，因輿論沸騰而遭到波及的人，她也願再次致上歉意。

王婉諭說，提告或以司法途徑尋求協助，都是人民的權利，她皆予以尊重。

王婉諭指出，各方角力下造成的衝突與對立，本非所願，對於王鴻薇仍不願修正不實指控，持續進行政治操作、撕裂社會，她深感遺憾，也希望大家不要去攻擊追求真相的家長，所有責難，請到她為止。

王婉諭也說，她的初衷很簡單，就是為孩子和家長站出來，呼籲政府積極作為、加速調查、釐清疑義，保障孩子們的權益，讓社會大眾能夠安心。

羅致政受訪表示，從一開始到現在，他的立場都是一致的，希望協助家長找出真相，而且他過去所言、所開的記者會，從頭到尾都是要求新北市的行政部門盡快介入、找到真相，不是做任何攻擊或是誹謗。

中央社引述羅致政說，他絕對沒有要誹謗，甚至洩漏個資等狀況，一切尊重司法。他也質疑，令人遺憾的是，背後有政治人物在操弄，顯然不想讓這件事告一個段落，這沒有必要。

台灣新北市疑餵藥案•遭幼兒園老師提告誹謗 王婉諭：責難請到我為止