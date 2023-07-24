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電子煙風氣盛行 美國CDC：逾1成年輕人常抽電子煙 恐影響腦部發育

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 14:29
根據美國CDC於21日發布的報告，美國18到24歲的年輕人中，逾1成經常使用電子煙。（圖／路透社）

根據美國CDC於21日發布的報告，美國18到24歲的年輕人中，逾1成經常使用電子煙。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）於21日發布的報告，美國18到24歲的年輕人中，逾1成經常使用電子煙，引發外界擔憂年輕人過早接觸尼古丁將帶來的健康危害。

許多研究指出，電子煙與慢性阻塞性肺病、肺氣腫及慢性支氣管炎等肺部疾病有很大的關聯性，若青少年過早接觸電子煙還會影響腦部發育，以及增加未來物質濫用的風險，近年來美國、加拿大、台灣等國家都開始嚴格管制電子煙，但民眾使用頻率仍有增加的趨勢。

根據CDC報告指出，約有4.5%的美國人使用電子煙，但年輕人的使用比例卻超過1倍，達到11%，比任一年齡層的使用率都高。該報告是基於2021年全國健康訪談調查的數據。

CDC指出，人類大腦要到25歲左右才會完全發育，因此太年輕就接觸尼古丁可能會影響大腦發育，包含注意力、學習、情緒、衝動控制，甚至對大腦造成永久損害。

雖然業者常宣稱使用電子煙能幫助戒菸，可作為戒菸輔助工具，但研究發現，交替使用紙菸和電子煙的民眾比例有增加的趨勢，又以年輕人最為明顯，電子煙普遍受到25歲以下族群喜愛。

研究強調，與只使用其中一種產品相比，吸菸又同時使用電子煙將導致雙重健康危害，造成人體暴露在更多尼古丁和其他有害化學物質，且嚴重影響呼吸系統。

研究也發現，美國白人使用電子煙的比例達到14%，比同年齡段的拉丁裔、亞裔或非裔青少年與低收入群體更頻繁。研究也顯示，男性使用電子煙的情況也高於女性。

另一方面，使用電子煙的不僅只有年輕人。根據CDC和美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）於2022年10月進行的一項調查，大約有14%的高中生和3.3%的國中生均有使用電子煙的習慣。

美國心臟學會（American Heart Association）上週公布的報告指出，長期使用電子煙將造成心臟與肺部損害。電子煙會向體內輸送多種可能有害物質，包括使用者可能不知道或不理解的化學物質與其他化合物。

此外，有研究表明，使用含有尼古丁的電子煙會對心跳及血壓帶來急性的影響，包括增加心跳率、舒張壓和收縮壓。
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