【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光39號實兵操演今天(7/24) 清晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，演習首日將置重點於戰力保存，部分駐防西部的軍機將轉場至東部佳山及志航洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。

全台後備旅也動員編成，召集後備官兵前往戰術位置集合，並徵用相關工機具；特定據點演練「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

國防部今日表示，迄0600時止，偵獲共機11架次(其中進入西南空域4架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

圖/軍聞社

國軍漢光39號實兵演習今天起至28日一連5天舉行，這是中共去年8月環台軍演、今年4月聯合利劍演習後的首次漢光演習，除國軍強化演練強度外，據了解，美方人員循例組成觀摩團，了解國軍的聯合作戰作為及相關後勤補給及後備等演訓過程。

根據國防部公開資訊，此次演習區分「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」等3大重點。

今天為漢光首日，扮演攻擊軍的紅軍重點為發起戰役前的整備作為；扮演防衛軍的藍軍則模擬接獲紅軍犯台徵候，在國軍聯合作戰指揮中心（衡指所）清晨6時發布電光捷報（演習命令）、緊急召回官兵後，演習正式開始。

由於西部各空軍基地戰時可能成為首波攻擊目標，因此部分駐防西部的軍機轉場至東部花蓮佳山基地、台東志航基地洞庫實施戰力保存，防止遭敵軍飛彈攻擊；海軍各式船艦緊急出港至海上各戰術位置，在各關鍵航道防禦性布雷，遲滯共軍行動，海空軍機動飛彈車緊急機動前往特定地點待命。

全台後備旅同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練；相關特定據點將演練「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

中共解放軍海軍航空母艦山東艦4月在台灣東部外海、西太平洋地區演練，加上近期共軍轟炸機現蹤台灣東南空域，專家學者認為已嚴重威脅台灣東部戰力保存，引發「由西轉東」的轉場科目是否有必要性的討論。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，「仍有必要」，若將船艦、軍機留在西部港口及機場更危險，原因是目前共軍聯合火力打擊投射至東部的能力仍有限。

中央社引述林穎佑與揭仲指出，中共設想在開戰時，便迅速將航艦等兵力投射到台灣東部，目的就是要彌補彈道飛彈對台灣東部打擊精準度不足的問題，而相較國軍強化西部空軍基地抗炸能力，更應強化包括佳山、志航機堡、洞庫鋼門的抗炸能力。

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