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【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開

■國軍漢光39號實兵演習今天(24日) 起至28日一連5天舉行，這是中共去年8月環台軍演、今年4月聯合利劍演習後的首次漢光演習。■國防部今日表示，迄0600時止，偵獲共機11架次(其中進入西南空域4架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/24 12:32
漢光演習首日，24日上午空軍台東志航基地共有3架C130運輸機(左) 由屏東飛抵台東。9架F16V戰機(右上) 從嘉義基地轉進。除空中機種...

漢光演習首日，24日上午空軍台東志航基地共有3架C130運輸機(左) 由屏東飛抵台東。9架F16V戰機(右上) 從嘉義基地轉進。除空中機種...

延伸閱讀: 【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光39號實兵操演今天(7/24) 清晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，演習首日將置重點於戰力保存，部分駐防西部的軍機將轉場至東部佳山及志航洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。

全台後備旅也動員編成，召集後備官兵前往戰術位置集合，並徵用相關工機具；特定據點演練「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

國防部今日表示，迄0600時止，偵獲共機11架次(其中進入西南空域4架次)、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開圖/軍聞社

國軍漢光39號實兵演習今天起至28日一連5天舉行，這是中共去年8月環台軍演、今年4月聯合利劍演習後的首次漢光演習，除國軍強化演練強度外，據了解，美方人員循例組成觀摩團，了解國軍的聯合作戰作為及相關後勤補給及後備等演訓過程。

根據國防部公開資訊，此次演習區分「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」等3大重點。

今天為漢光首日，扮演攻擊軍的紅軍重點為發起戰役前的整備作為；扮演防衛軍的藍軍則模擬接獲紅軍犯台徵候，在國軍聯合作戰指揮中心（衡指所）清晨6時發布電光捷報（演習命令）、緊急召回官兵後，演習正式開始。

由於西部各空軍基地戰時可能成為首波攻擊目標，因此部分駐防西部的軍機轉場至東部花蓮佳山基地、台東志航基地洞庫實施戰力保存，防止遭敵軍飛彈攻擊；海軍各式船艦緊急出港至海上各戰術位置，在各關鍵航道防禦性布雷，遲滯共軍行動，海空軍機動飛彈車緊急機動前往特定地點待命。

全台後備旅同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置集合，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務及臨戰訓練；相關特定據點將演練「平封戰啟」科目，確保突發狀況來臨時，能夠發揮火力。

中共解放軍海軍航空母艦山東艦4月在台灣東部外海、西太平洋地區演練，加上近期共軍轟炸機現蹤台灣東南空域，專家學者認為已嚴重威脅台灣東部戰力保存，引發「由西轉東」的轉場科目是否有必要性的討論。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，「仍有必要」，若將船艦、軍機留在西部港口及機場更危險，原因是目前共軍聯合火力打擊投射至東部的能力仍有限。

中央社引述林穎佑與揭仲指出，中共設想在開戰時，便迅速將航艦等兵力投射到台灣東部，目的就是要彌補彈道飛彈對台灣東部打擊精準度不足的問題，而相較國軍強化西部空軍基地抗炸能力，更應強化包括佳山、志航機堡、洞庫鋼門的抗炸能力。

【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令　漢光39號實兵演習7/24拂曉展開

【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
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