曬爆！紫外線讓肌膚曬傷、加速老化 謹記夏日防曬三要點 你做到幾項？

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今年夏季溫度屢創新高，紫外線指數也跟著飆高，為避免肌膚曬黑、曬傷與老化，因此提醒民眾防曬3要點─要避、要擦、要遮，把握3要點讓肌膚不受傷，出門除了擦防曬乳外，也要避免在最炎熱的時段時段出門，並搭配物理性防護，例如撐陽傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服等，讓肌膚不受傷。

研究證實曬太陽對身體健康有益，例如改善睡眠、降低心理壓力和獲得維生素D等，但當紫外線指數屢達高量、過量時，你還敢毫無「裝備」的曝曬於陽光下嗎？

紫外線可依波長分為UVC、UVB、UVA三種，其中UVC穿透大氣層能力較弱對人體影響甚微、UVB主要傷害皮膚表層引發曬傷紅腫、UVA會破壞真皮結構、膠原蛋白，是肌膚被曬黑、發炎，造成老化鬆弛、皺紋、黑斑的主因。

因此提醒民眾出外除牢記「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、帶水瓶」5裝備外，也可視需求選用部分涼感產品，外出記得避開上午10點至下午３點炎熱時段外出。

防曬產品功能宣稱百百款，如何選購適合的防曬乳？

目前市售防曬類化粧品大多為含藥化粧品，其防曬功能依據防護紫外線種類而有不同，UVB之防曬效果以防曬係數（SPF）表示，數值愈高表示皮膚在陽光下愈不易曬紅，數值通常介於15至50之間，也有部分產品SPF超過50者以50+或50 plus表示；UVA之防曬效果依產品檢測方式不同，則以★號或PA+號表示，當★號或+號愈多表示皮膚在陽光下愈不易曬黑，★★★★或PA++++則表示防曬效果最好。

一般日常生活選擇塗抹足量SPF15至30的防曬化粧品，防曬能力就已足夠，並不是防曬係數加倍效果即加倍；戶外活動建議使用SPF 30或更高防曬係數之防曬乳，並建議應每隔2-3小時或用毛巾擦拭過肌膚後，再次補擦足量的防曬劑；游泳玩水時，則建議使用標示具防水功能的產品，強化自身陽光防護，減少曬黑或曬傷的可能性，建議民眾可依個人膚質及活動場合選擇適合的防曬產品。

防曬衣物怎麼挑？認明國家標準CNS 15001！

依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）總號15001「防日光紫外線織物性能評估」之標準，防紫外線係數（UPF）分為A（40以上）、B（25－39）、C（15－24）三級，其定義為「無試驗織物防護時皮膚上可檢測出之平均有效紅斑紫外線輻射通量」對「有試驗織物防護時皮膚上可檢測出之平均有效紅斑紫外線輻射通量」之比，一般市售產品如防曬衣、遮陽傘等，如有宣稱「防紫外線（UV）性能」者應符合上述標準，數字愈高表示可阻擋之紫外線輻射通量愈多。

涼感衣、冰涼巾怎麼挑？

依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）總號15687「織物瞬間涼感性能試驗法」之標準，織物涼感性能指標q max為使用儀器模擬試驗織物接觸人體時單位面積的最大熱量流失值，所以數字愈高表示愈容易達到瞬間涼感的效果，惟目前國家標準並未分級，故部分市售商品係以紡拓會之「織物瞬間涼感驗證規範」中針織物q max≧0.13、梭織物q max≧0.17為標準。