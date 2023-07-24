更新【台灣北部7/24萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制

更新時間: 2023-07-24 14:22

首次發稿: 2023-07-24 10:27

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【應對共軍威脅】台灣衡山指揮所下達命令 漢光39號實兵演習7/24拂曉展開

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）配合國軍漢光39號實兵演習，北部地區今(24日) 下午1時30分起至下午2時實施萬安46號演習，民眾及行駛車輛聽聞防空警報，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人車管制，違者將受罰。

北部縣市包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等7縣市。

國防部粉專24日po文提醒:

#北部地區請注意 #萬安46號演習來了

全員動作暫停！

112年7月24日1330-1400時

➥警報發放

發放「防空演習警報」、傳送「空中威脅告警簡訊」。

➥疏散避難

警報拉響後，請配合警察、民防人員的指揮，就近實施疏散避難。

➥請民眾特別注意：

本次演習，重點驗證區域將要求行駛車輛聽到防空警報時，靠邊停於安全處下車，就近進入防空疏散避難設施。

➥管制措施

各公司行號則一律關閉門窗，居家者也需關閉門窗、燈火及音響。

《#警政服務APP可查詢 #防空避難處所》

北部地區24日下午1時30分起實施萬安46號演習，屆時北捷、桃捷正常運行，旅客只進不出；公車、計程車等須停路邊，乘客及駕駛應下車疏散或在車內等候；機園機場航班正常起降，聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等暫停發車。

高鐵與台鐵營運不受影響，雙鐵提醒演習期間搭乘演習區域內列車的旅客應提早到站。

台灣高鐵及台鐵都表示，萬安演習期間各級列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業，建議演習時段搭車旅客提早到站，以免延誤行程；下車旅客及接送親友，應依憲、警、民防人員引導，疏散避難。

另外，演習期間高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車將同步暫停行駛。

雙鐵建議，演習期間前往演習區域內高鐵車站搭車旅客，應於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程；預計演習時段內離站的旅客，則配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

萬安46號演習•常見問題彙整 超連結在此

「2023全民國防應變手冊」超連結在此

國防部表示，演習循例由各地方政府警察局民防管制中心，依狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段；同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

國防部提醒，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人車管制；防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

根據中央社，下午2時演習警報解除後，將接續在下午2時至下午2時30分實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練，同時由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

臺北市於14 時至14 時 30 分（警報解除後）實施戰災搶救演練及戰時災民收容救濟站開設演練。擇定南港火車站實施災害救援演練，驗證該設施遭敵飛彈（機）波及後，衍生建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護。

另擇定南港高中實施戰時災民收容救濟站開設演練。

此次萬安演習分區舉行日期如下: 北部地區演習日期為24日，25日南部地區包括台南市、高雄市、屏東縣，26日東部地區及外離島包括花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣，27日中部地區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

【台灣7/24萬安演習】北部宜蘭縣、基隆、台北、新北、桃園、新竹市與新竹縣 人車將管制

【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練 可處3萬~15萬罰鍰