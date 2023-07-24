〈財經主筆室〉台灣初婚年齡創新高、買房首購晚5年　都是長期薪資偏低造成？

內政部最新統計，國人平均初婚年為31.7歲，再創歷年新高。 聯徵中心統計，10年來房屋首購年紀晚了5年。 兩項最新發布的數據都引發民眾高度關切，追根究底， 這種結果有很大原因歸究於台灣長期低薪所造成？

據內政部資料，國人平均初婚年齡為31.7歲，其中男性32.6 歲、女性30.7歲。受到房價不斷走揚，晚婚加上房價上揚， 聯徵中心的購屋貸款統計，10年來買房首購年紀也變大了，201 3年第一季申請房貸數量最多是30~35歲，今年則是提高至35 ~45歲最多，意即，10年來首購買房者年齡晚了5年。

這與長期薪資偏低有何關係？根據1111人力銀行上周(21日)針 對少子化所發布的調查顯示， 上班族認為敢生的條件首先要提高薪資水準50%、 解決房價太高的問題33%，再來才是鼓勵實施彈性工時32.1% 、解決孩子接送加碼26.1%、育兒津貼24.14%等。 逾半數民眾最在意的就是薪水，大部份的人對目前薪資都很不滿意， 顯示台灣長期薪資偏低情況持續悪化中。

1111人力銀行公布參與調查的上班族自評，家庭收入要達到9萬 2,009元才養得起孩子，但調查中的目前平均薪資僅8萬9, 464元，上班族似乎會在收入達標、 經濟能力穩定後才敢生養子女。或許， 這也是國人初婚年齡逐年頻創新高的原因。

網路上曾有貼文表示，如今是雙薪200萬家庭也不敢生小孩， 最主要就是現今居高不下的房價、飛漲的物價、擁擠的生活環境， 讓很多人決定要當「頂客族」，此文一出引發網友討論， 更有人大讚原PO者是「人間清醒」。能夠獲得廣大網友認同， 或許這也是造成台灣的生育率全球倒數， 人口總數已連續三年負成長的原由。

主計總處統計，去年全年每人每月經常性薪資平均為44,417元 ，年增2.8％，是近23年以來最高水準， 每人每月總薪資年增率也達3.45％。但在剔除物價因素後， 實質經常性薪資為41,357元，年減0.15％， 卻已是連續兩年負成長。實質薪資負成長，不僅影響結婚意願 ，也讓年輕夫妻不敢生小孩。

全球資料庫網站Numbeo公布的全球2023年房價所得比排名 ，台灣以20.1倍排名第16名，也就是說，台灣民眾想買房， 得須20年不吃不喝才買得起房。 有人或許會認為外國機構調查不準，但根據內政部自己發布的20 22年第4季平均房價所得比，台北市最高為15.77倍、 新北市為12.68倍，購屋痛苦指數的確偏高。

台灣房價有多高呢？聯徵中心今年第一季房貸資料顯示， 國人購屋目前出現三高現象，包括房價平均1,267萬、平均房貸 906萬元，都雙雙寫下歷史新高，再加上房貸利率不斷升高， 如今突破2%目前已達2.07%，創下近30季以來的新高。

而聯徵中心2021年房貸資料統計， 全台及七都會區新增房貸平均授信金額新台幣841萬元，2022 年平均房貸就達到906萬元， 僅僅一年平均房貸金額又上升了65萬元，民眾授信貸款越來越高， 顯示雖然在政府不斷打房下，房價並不如政府預期出現下跌走勢。

據統計，今年第一季新的房貸族平均購屋銀行鑑估值為1,267萬 元，貸款金額906萬元，均創下歷史新高，若與10年前的201 3年相比較，平均銀行鑑估值多出345萬元，房貸更是多揹了28 4萬元，且面積還少買了2坪。

台灣房價所得比達20.1倍，除呈現出高房價之外， 還有另外一個原因就是「所得相對偏低」， 台灣薪資成長幅度相對於其他國家來得保守， 加薪速度跟不上房價漲勢，因此顯得購屋更加吃力，所以， 部分父母有房的二代子女，若想要有房， 或許靠繼承還比較有機會圓夢。

台灣長期薪資偏低屢遭民眾垢病， 如今經常性平均薪資已連續兩年呈現負成長，更是不利於民眾結婚、 買房意願，想結婚及買房就得多花時間來積攢資金實力，所以， 若台灣長期的低薪環境無法有效改善， 短期內初婚年齡仍會持續創新高， 晚婚也會讓房屋首購年齡愈來愈高。