藍色小鳥將走入歷史！馬斯克宣布最快將於明日更換推特Logo

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）億萬富豪、推特執行長馬斯克（Elon Musk）今（23）日於推特上表示，他正打算更換推特商標。

路透社報導，馬斯克在美東時間上午12點04分時於推特上發布貼文表示，「我們很快地將告別推特商標，逐漸告別所有鳥類」，接著在2分鐘後又發布貼文補充道，「若今晚能發佈夠好的X標誌，我們明天將讓它在全球上線」。

馬斯克接著又上傳了一個閃爍著的”X”的小短片，他隨後在Twitter Spaces語音聊天中被問及推特的商標是否會改變時，他回答:「是的」，並補充「很久以前就該這麼做了」。

自從馬斯克在去年10月收購推特後，經歷了許多的動盪，他目前已將公司名稱改為X Corp.，反映了這位億萬富翁欲打造一個超級應用程式的願景。

推特網站稱，他們的藍鳥商標是他們「最具辨識度的資產」，這也是他們十分保護藍鳥的原因。

今年四月，這隻藍色小鳥曾被狗狗幣的柴犬暫時取代，讓狗狗幣價格飆漲30%，但3天後又被換回了藍色小鳥，讓狗狗幣也跟著大跳水。

另外，馬斯克也在月初宣布，將暫時限制用戶每日瀏覽的貼文數量，引起了許多用戶的不滿，而近日Meta推出的Threads也對推特造成了威脅，該服務在推出的五天內即突破了一憶名用戶註冊。