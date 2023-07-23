〈投資理財〉台灣H1營收成長驚人企業不少 六檔好標的你該認識

今年已過一半，投資人不妨開始檢視，上半年營收大幅成長標的，只要價格合理，都可以評估投資價值。云光（3633）、怡和國際（7590）、青松健康（6931）、國碳科（4754）、旭富（4119）、阜爾運通（6914），都是值得注意的標的。

云光今（2023）年6月營收5億7764萬餘元，比去（2022）年同期的3億2745萬餘元，大增76.4%，累計今年上半年營收總計27億9891萬餘元，比去年同期的8億6659萬餘元，增加44.85%。 云光去年每股獲利6.51元，配息4元。今年營收大幅成長，預料全年獲利應可更上一層樓。由於長期穩健經營，且採取配發現金股息方式，經年累月，甚受投資人喜愛。

業務以背光模組LED燈具為主的云光，因為打進特斯拉供應鏈，業績大幅成長，為配合生產需要，今年上半年投資收購洋華越南舊廠， 計劃下半年投產，預料營收獲利將有機會更上一層樓。由於經營管理相當保守，云光長期以來保守經營，雖在興櫃市場，但是每年獲利及股利都穩定，甚受投資人青睞，2021年每股獲利3.18元，配息3元。

怡和國際甫於去（2022）年登錄興櫃，主要業務包括租賃、太陽光電，2021年每股獲利0.87元，配股0.63元，配息0.07元。2022年每股獲利0.11元，未分配股利。值得注意的是今年元月以來，怡和國際營收大爆發，6月營收1億1418萬餘元，比去年同期增加158.02%。今年前6月累計營收4億709萬餘元，比去年同期增加164.01%。

怡和國際是興櫃瓦斯類股欣雄的轉投資公司，近年在太陽光電業務穩定發展，成績不錯，去年營收獲利雖未臻理想，但是如今營收大幅成長，投資人可注意後續公司全年度營運狀況，俟合適價格再考慮投資。

青松健康主要經營長照事業，已達16年之久，目前已有28個據點，正積極在中南部地區，規劃再新設13個據點，由於2025年是台灣人口老化的分水嶺，長照商機龐大，但是經營管理不易，青松健康已是老字號長照機構，人才培育及經營管理，都已建立良好模式，且自去（2022）年開始獲利，每股盈餘為0.44元，配股0.375元，配息0.02元。

值得注意的是青松健康今年6月營收7183萬餘元，比去年同期的5055萬餘元，大增42.11%，累計今年前6月已達4億7866萬餘元，比去年同期的2億6429萬餘元成長54.329%。青松健康已經走在大幅成長的道路上，投資人可持續追蹤注意全年度營收獲利，以及價格的變化，擇機長期投資。

國碳科的法人股東包括立熠投資、中宇環保、啓聖實業等，主要業務為防火塗料以及建材，承包台電、台北捷運、高雄捷運、高鐵、台鐵、機場捷運等交通設施，以及高科技廠辦、政府機關的防火工程，內外銷比例為31.64%，以及68.36%。去年每股獲利2.08元，配股1元，配息0.8元。

國碳科今年6月營收7057萬餘元，比去年同期的4919萬餘元，年增43.48%，累計前6月營收為3億4千餘萬元，比去年同期累計2億1659萬餘元，年增56.98%。由於長期獲利及股利、業績都相當穩定，而且價格尚稱合理，在全球化工業不景氣的現況，國碳科的利基市場，業績成長良好，穩定性益顯可貴，投資人可以擇機存股，風險應該不高。

旭富主要業務是原料藥，去（2022）年每股獲利為3.4元，今年配股1.25元，配息0.25元。今年6月營收為5625萬餘元，比去年同期的6092萬餘元，衰退7.65%，但是累計前6月卻已達6億5489萬餘元，比去年同期的3億6935萬餘元，大幅成長77.29%。

由於旭富是阿茲海默新藥、青光眼藥物、嗜睡症藥物、大麻二酚的原料藥廠，市場穩定成長，然因2021年蘆竹廠遭到祝融，產能受損，八條生產線正逐漸完工投產，今年下半年將逐步重建完成，新加坡生技公司的新藥「氫甲基硫氨酸甲磺酸鹽」，正向英國、美國、加拿大提交藥證申請，旭富是原料藥獨家供應商，應有助於業績進一步開花结果。投資人可追蹤未來業績成長狀況，考慮長期投資。

阜爾運通在2011年即已開始推出智能化多元佈局，包括自助加油、自助點餐、首宗政府停車場BOT案、第一家推出IC票卡停管系統，首先推出醫院自動批價繳費機，領先推出停管設備租賃服務，佈建完成全島維修網路，並成立PSS泰國系統，城市車旅服務及車友服務中心，由於台灣停車場業務未來發展空間仍大，亟待全面系統化管理，將為阜爾運通創造龐大商機。

阜爾運通最大的法人股東是國泰人壽，近年來業務呈現穩定成長，去年每股盈餘5.53元，配息2.8元。今年6月營收為3億6904萬餘元，比去年同期的2億7829萬餘元，成長32.61%，累計前6個月營收為20億2391萬餘元，比去年同期15億5231萬餘元，成長30.38%，也是值得投資人注意的標的。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★