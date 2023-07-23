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美國士兵闖北韓　聯合國軍司令部：與北韓軍方保持通話中

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 17:40
17日於參觀板門店途中越過軍事分界線的23歲駐韓美軍金恩（Travis King）（圖／美聯社）

17日於參觀板門店途中越過軍事分界線的23歲駐韓美軍金恩（Travis King）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）23歲駐韓美軍金恩（Travis King）於17日在南韓參觀板門店途中，突然越過軍事分界線逃往北韓，聯合國軍司令部（UNC）副指揮官哈里森（Andrew Harrison）表示，聯合國方面已開始與北韓進行協商。

韓聯社報導，哈里森在接受英國泰晤士採訪時表示，雖然不知道金恩現在在哪裡，但聯合國軍司令部已與北韓軍隊取得聯繫，正透過共同警備區（JSA）的直通電話（又稱粉紅機）與北韓軍隊持續對話。

粉紅機（Pink Phone）是放在板門店南側聯合國軍司令部日職軍官辦公室的淺粉色電話，該電話可直接與北側板門店的電話直接進行通話。據悉，粉紅機是雙方上午工作開始及下午工作結束時，用來確認工作是否正常的電話。

目前尚不清楚聯合國軍司令部及北韓之間的談話內容，哈里森說，目前尚在協商中，不方便詳細說明，但最主要的還是確認金恩的安危。

美國國務卿安東尼布林肯（Anthony Blinken）曾於21日表示，美國為了確認金恩的消息試圖於北韓聯繫，但卻沒有收到任何回應。

泰晤士報指出，由於金恩的級別較低，所以事先與北韓進行越北協調的可能性微乎其微，他有可能正在以間諜嫌疑接受高強度調查。

也有推測認為，參觀板門店最少須在3天前提出申請，金恩應在很早之前就已事先訂下了縝密的計畫。

根據紐西斯通訊社報導，金恩17日於仁川機場逗留了5個小時，他在出境後與護送員分開，在飛機起飛前幾分鐘向航空公司告知自己「護照遺失」要取消搭機，並重新入境逃離機場，接著在隔日前往參觀板門店。
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