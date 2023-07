台灣同婚合法卻被連累？英國樂團The 1975男男吻遭馬來西亞禁唱 台北場突取消

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)英國搖滾樂團The 1975週五(21日)在馬來西亞吉隆坡表演時,因當眾「男男吻」引發軒然大波,不僅唱到一半被趕下台,音樂季後續場次被迫叫停,樂團今(23)日更宣布,取消在印尼雅加達及台灣台北的演出場次。

美聯社、BBC報導,馬來西亞Good Vibes Festival音樂季的一場演出中,The 1975主唱Matt Healey在台上使用難聽字眼批評馬來西亞反同性戀的立場,接著便在眾目睽睽之下親吻貝斯手Ross MacDonald。

從流出的畫面可見,Healy向觀眾表示,來馬國演出是一個「錯誤」。「我不懂為何要受邀來一個指手畫腳規定我們不能跟誰發生性行為的國家。很遺憾,我太憤怒了,沒辦法帶來一連串振奮的歌曲。這對你們很不公平,畢竟你們不代表政府。」

話一說完,他就與貝斯手在台上接吻。此舉顯然觸怒官方,不久之後,距開唱不過30分鐘,樂團就被請下台。「看來我們已被吉隆坡禁唱了」,主唱說道。

ummm? The 1975 just got banned from kl pic.twitter.com/Sxsyp8MJV3