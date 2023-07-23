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台灣同婚合法卻被連累？英國樂團The 1975男男吻遭馬來西亞禁唱 台北場突取消

台灣粉絲表示太委屈

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 16:56
英國搖滾樂團The 1975於2019年出席全英音樂獎頒獎典禮（圖／美聯社）

英國搖滾樂團The 1975於2019年出席全英音樂獎頒獎典禮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國搖滾樂團The 1975週五（21日）在馬來西亞吉隆坡表演時，因當眾「男男吻」引發軒然大波，不僅唱到一半被趕下台，音樂季後續場次被迫叫停，樂團今（23）日更宣布，取消在印尼雅加達及台灣台北的演出場次。

美聯社BBC報導，馬來西亞Good Vibes Festival音樂季的一場演出中，The 1975主唱Matt Healey在台上使用難聽字眼批評馬來西亞反同性戀的立場，接著便在眾目睽睽之下親吻貝斯手Ross MacDonald。

從流出的畫面可見，Healy向觀眾表示，來馬國演出是一個「錯誤」。「我不懂為何要受邀來一個指手畫腳規定我們不能跟誰發生性行為的國家。很遺憾，我太憤怒了，沒辦法帶來一連串振奮的歌曲。這對你們很不公平，畢竟你們不代表政府。」

話一說完，他就與貝斯手在台上接吻。此舉顯然觸怒官方，不久之後，距開唱不過30分鐘，樂團就被請下台。「看來我們已被吉隆坡禁唱了」，主唱說道。

音樂季主辦方22日表示，收到官方的「立即停演命令」後，不得不喊停接下來的表演場次。馬國數位通訊部重申，堅決反對任何挑戰、揶揄、介入馬來西亞法律的人士。

The 1975的亞洲巡演，原定23日在印尼音樂季We The Fest演出，25日來到台北站，卻於23日緊急宣布全數停演。台北場主辦方Live Nation Taiwan理想國在臉書公告，「很遺憾因目前情況，只能取消原定的演出。」粉絲一片驚愕，稱台灣明明是同性婚姻合法國家，不解主辦方為何未向樂團爭取。

同性戀在馬來西亞屬違法行為，違者最高面臨20年徒刑。馬國5月才鬧出瑞士錶牌Swatch因「同志驕傲系列」（Pride Collection）錶款被官員突襲查扣事件。

這並非Healy頭一回用肢體語言公開表達對LGBT族群的支持。2019年，他在杜拜演唱時，也曾邀請一名男歌迷上台，擁抱、親吻他。不意外，此事在杜拜招致一片罵聲，當地同性戀罪名可判處10年刑期。

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更新時間 : 2023-07-23 18:00 GMT+08:00

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