議員拿刺刀戳穿國軍防彈板 台灣國防部駁：防彈非防穿刺

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨新北市議員林秉宥昨（22）日上傳影片，演示國軍抗彈板被軍刀刺穿的畫面，質疑單兵防護裝備的保護力。對此國防部發出聲明駁斥，戰鬥背心是「防彈」，並非「防穿刺」，不可相提並論。

林秉宥在臉書影片中，展示抗彈板被刺刀一刀穿過。國防部今日指出，目前美、英、德、日等國軍隊使用的三級戰鬥背心，均以防彈、而非防穿刺為主要功能設計目標，期能兼顧單兵穿著重量負荷及防護效能。

國防部說明，當前國際主流軍用戰鬥背心，功能均著重於防彈，其設計可使彈頭擊中的動能，傳遞到整個背心，達到防彈效果。相對而言，刀尖能量密度遠高於彈頭；且其產生的剪應力，方向垂直於纖維，故防穿刺的技術與材質，與防彈完全不同。

國防部指出，兼具防彈、防刺效果且輕量化是科技研發重點，軍備局已於新一代抗彈板研發專案中納入，以因應未來戰場需求。

國防部強調，軍備局已於7月19日邀集媒體及學者專家，共同見證國軍戰鬥背心的實彈測試結果，證明其具備有效抗彈能力。林姓議員仍一再以不明來源「抗彈版測試影片」，挑動情緒、打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

國防部呼籲，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方對建軍備戰工作，提出理性建言、豐沛全民國防能量。