【國民黨全代會】見韓國瑜立即上前擁抱　侯友宜表歉意：4年前我做得不夠，將再度攜手合作

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨今（23）日召開全國代表大會，侯友宜在門口見到韓國於時立即上前給予擁抱，兩人雙手緊握表示將攜手合作，韓國瑜也在國民黨這大日子中許了三個願望。

今日為國民黨第21屆第3次全國代表大會，會中通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統，並邀請所有立委提名人上台造勢，包含前總統馬英九、前主席吳伯雄及前高雄市長韓國瑜等人。

侯友宜於上午約8點55分抵達會場，並守在門口迎接其他黨員，韓國瑜約9點到場，侯友宜立刻上前給予擁抱。

對於韓國瑜的參加，侯友宜表示非常高興，並指出，4年前韓國瑜在選舉中，侯友宜做得不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對這次的總統大選，他們有共同信念，都是要為守護中華民國，並肩作戰，他們會「逗陣有、逗陣拚」，顧中華民國、台灣這塊土地，「感謝國瑜兄弟，我們又再度攜手合作」。

韓國瑜表示，他很開心參加全代會，今天是國民黨的大日子，就像生日推蛋糕出來要許3個願望，他自己也要許三個願望，第一個是希望中華民國國運昌隆，人民安居樂業；第二個願望是希望兩岸能和平交流，兩岸永遠不會有戰爭；第三個願望希望貪汙腐敗的民進黨，這次一定要下架。

韓國瑜指出，貪汙腐敗的民進黨是謀財，現在把台灣推向戰爭是害命，一定要把貪污腐敗、謀財後命的民進黨，在中國國民黨推出的候選人侯友宜領導之下，下架民進黨。

在現場，一旁還有許多韓粉手持韓家軍旗幟或國旗，大聲喊著「韓總統」、「韓國瑜選總統」。