Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【國民黨全代會】見韓國瑜立即上前擁抱　侯友宜表歉意：4年前我做得不夠，將再度攜手合作

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 15:17
國民黨23日召開全代會，總統參選人侯友宜（前左）、前高雄市長韓國瑜（前右）出席，兩人見面時熱情擁抱（圖／中央社）

國民黨23日召開全代會，總統參選人侯友宜（前左）、前高雄市長韓國瑜（前右）出席，兩人見面時熱情擁抱（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨今（23）日召開全國代表大會，侯友宜在門口見到韓國於時立即上前給予擁抱，兩人雙手緊握表示將攜手合作，韓國瑜也在國民黨這大日子中許了三個願望。

今日為國民黨第21屆第3次全國代表大會，會中通過提名侯友宜代表國民黨參選2024年總統，並邀請所有立委提名人上台造勢，包含前總統馬英九、前主席吳伯雄及前高雄市長韓國瑜等人。

侯友宜於上午約8點55分抵達會場，並守在門口迎接其他黨員，韓國瑜約9點到場，侯友宜立刻上前給予擁抱。

對於韓國瑜的參加，侯友宜表示非常高興，並指出，4年前韓國瑜在選舉中，侯友宜做得不夠，對韓國瑜很「歹勢」，面對這次的總統大選，他們有共同信念，都是要為守護中華民國，並肩作戰，他們會「逗陣有、逗陣拚」，顧中華民國、台灣這塊土地，「感謝國瑜兄弟，我們又再度攜手合作」。

韓國瑜表示，他很開心參加全代會，今天是國民黨的大日子，就像生日推蛋糕出來要許3個願望，他自己也要許三個願望，第一個是希望中華民國國運昌隆，人民安居樂業；第二個願望是希望兩岸能和平交流，兩岸永遠不會有戰爭；第三個願望希望貪汙腐敗的民進黨，這次一定要下架。

韓國瑜指出，貪汙腐敗的民進黨是謀財，現在把台灣推向戰爭是害命，一定要把貪污腐敗、謀財後命的民進黨，在中國國民黨推出的候選人侯友宜領導之下，下架民進黨。

在現場，一旁還有許多韓粉手持韓家軍旗幟或國旗，大聲喊著「韓總統」、「韓國瑜選總統」。
國民黨
全代會
總統候選人
侯友宜
韓國瑜

相關新聞

〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
2023/07/21 09:58
【2024台灣總統大選】 民調：4成2樂見郭台銘「出來攪局」 賴清德坐收漁利
【2024台灣總統大選】 民調：4成2樂見郭台銘「出來攪局」 賴清德坐收漁利
2023/07/20 11:00
台灣國民黨總統參選人侯友宜將訪美日兩國? 「行程安排中」
台灣國民黨總統參選人侯友宜將訪美日兩國? 「行程安排中」
2023/07/18 15:37
美國務院證實賴清德將過境、籲北京勿藉故挑釁　侯友宜預計秋初訪美
美國務院證實賴清德將過境、籲北京勿藉故挑釁　侯友宜預計秋初訪美
2023/07/18 12:52
救台灣！王婉諭批民進黨「權貴司法」代言人、國民黨不把居住正義當回事、民眾黨白色力量染黑
救台灣！王婉諭批民進黨「權貴司法」代言人、國民黨不把居住正義當回事、民眾黨白色力量染黑
2023/07/16 19:46

更新時間 : 2023-07-23 18:00 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】颱風「杜蘇芮」逼近台灣　氣象局: 最快24日晚海警、25日陸警•強度可達中颱以上
【更新】颱風「杜蘇芮」逼近台灣　氣象局: 最快24日晚海警、25日陸警•強度可達中颱以上
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天