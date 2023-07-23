Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

家有寶貝注意！美國Cupkin兒童杯遭鉛汙染全面回收

鉛會損害孩童腦部發育，可能的接觸途徑包括顏料、污染的沙土、通過鉛管的飲用水等。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 14:31
美國Cupkin杯傳鉛汙染（圖／美聯社）

美國Cupkin杯傳鉛汙染（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）家有孩童的家長注意了，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）20日表示，品牌Cupkin的不銹鋼兒童隨行杯鉛含量超標，啟動全面召回程序，至少34.5萬個產品已售出。

美聯社報導，Soojimus正回收旗下的Cupkin雙層不銹鋼兒童杯（Cupkin Double-Walled Stainless Children’s Cups），包括8盎司及12盎司容量。這款問題杯子顏色繽紛，自2018年起在官網與亞馬遜（Amazon）網站販售。

有關單位呼籲消費者立刻停止使用此商品，與Soojimus聯繫退貨。根據Cupkin，由於雙層設計，杯中的液體不致直接暴露於鉛汙染之中，但若杯底損傷，有可能使鉛進入液體之中。迄今並無消費者傳出不適。

Cupkin在召回聲明中指出，是接到顧客反應後，決定主動召回，將進行進一步檢驗。該公司主張，在商品研發過程中，並未測出有鉛含量，製造商也掛保證，在生產過程絕無使用鉛。杯子也獲兩家CPSC認可的第三方實驗室檢驗合格。

Cupkin與Amazon均將直接聯繫購買的顧客。欲退費的消費者可將杯身損傷的照片傳回Cupkin。

Cupkin創辦人之一Max Kang表示，他與妻子育有二女，身為父母，絕不可能容許這款兒童杯遭到鉛汙染。他希望消費者理解，其負起責任的決心。不過，他坦言，製造商起先雖聲稱置於杯子底部真空層的玻璃珠並未含鉛，後卻坦承有疏失。

根據衛生官員，並無所謂的鉛安全暴露值。目前已知鉛會損害孩童腦部發育，可能的接觸途徑包括顏料、污染的沙土、通過鉛管的飲用水等。
美國
Cupkin
不銹鋼
隨行杯
亞馬遜
Soojimus
鉛汙染
腦部
發育

相關新聞

〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
2023/07/21 09:58
美日韓首腦會談預計在8月18日舉行　擬討論加強對北韓遏制力
美日韓首腦會談預計在8月18日舉行　擬討論加強對北韓遏制力
2023/07/20 11:51
員工戴口罩會被開除？ 美國 In-N-Out 漢堡新規引熱議
員工戴口罩會被開除？ 美國 In-N-Out 漢堡新規引熱議
2023/07/20 09:37
台美貿易倡議首批協定實施法案　美國參議院18日通過
台美貿易倡議首批協定實施法案　美國參議院18日通過
2023/07/19 18:00
美軍遭遣返美國途中脫逃至北韓　目擊者：他哈哈哈大笑後便跑過分界線
美軍遭遣返美國途中脫逃至北韓　目擊者：他哈哈哈大笑後便跑過分界線
2023/07/19 15:25

更新時間 : 2023-07-23 18:00 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】颱風「杜蘇芮」逼近台灣　氣象局: 最快24日晚海警、25日陸警•強度可達中颱以上
【更新】颱風「杜蘇芮」逼近台灣　氣象局: 最快24日晚海警、25日陸警•強度可達中颱以上
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天