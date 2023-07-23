家有寶貝注意！美國Cupkin兒童杯遭鉛汙染全面回收

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）家有孩童的家長注意了，美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）20日表示，品牌Cupkin的不銹鋼兒童隨行杯鉛含量超標，啟動全面召回程序，至少34.5萬個產品已售出。

美聯社報導，Soojimus正回收旗下的Cupkin雙層不銹鋼兒童杯（Cupkin Double-Walled Stainless Children’s Cups），包括8盎司及12盎司容量。這款問題杯子顏色繽紛，自2018年起在官網與亞馬遜（Amazon）網站販售。

有關單位呼籲消費者立刻停止使用此商品，與Soojimus聯繫退貨。根據Cupkin，由於雙層設計，杯中的液體不致直接暴露於鉛汙染之中，但若杯底損傷，有可能使鉛進入液體之中。迄今並無消費者傳出不適。

Cupkin在召回聲明中指出，是接到顧客反應後，決定主動召回，將進行進一步檢驗。該公司主張，在商品研發過程中，並未測出有鉛含量，製造商也掛保證，在生產過程絕無使用鉛。杯子也獲兩家CPSC認可的第三方實驗室檢驗合格。

Cupkin與Amazon均將直接聯繫購買的顧客。欲退費的消費者可將杯身損傷的照片傳回Cupkin。

Cupkin創辦人之一Max Kang表示，他與妻子育有二女，身為父母，絕不可能容許這款兒童杯遭到鉛汙染。他希望消費者理解，其負起責任的決心。不過，他坦言，製造商起先雖聲稱置於杯子底部真空層的玻璃珠並未含鉛，後卻坦承有疏失。

根據衛生官員，並無所謂的鉛安全暴露值。目前已知鉛會損害孩童腦部發育，可能的接觸途徑包括顏料、污染的沙土、通過鉛管的飲用水等。