法國參議院重量級議員葛托蘭抵台灣 本周會面賴清德、國安外交經濟等部會首長

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合報導）重量級法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）率領的四跨黨派參議員訪團23日抵達台灣，五天訪台行程中預計拜會副總統賴清德、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄等重要部會首長，期間還會與產業領袖會面交流。

外交部指出，訪團成員包括參議院友台小組副主席瓦里尼（André Vallini）、布朗參議員（Étienne Blanc）及賈克梅參議員（Annick Jacquemet）一行共4人，一行人都是首次訪台。

葛托蘭副主席雖是首次訪台，但其友好台灣立場明確，且長期關注中國干涉外國外交政策的議題。外交部指出，葛托蘭除積極參與涉台的各項重要推案外，更曾於2020年新冠疫情期間，率先號召法國國會兩院共110名議員簽署聯名函，公開支持我國參與世界衛生大會（WHA）。葛托蘭副主席另為「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，長期關注中國對外干預議題，並強烈譴責中國對台軍事威脅。

近日，葛托蘭才在知名時政網站Politico Europe投書，呼籲歐盟國家在「共同外交與安全政策」的架構下在經濟議題上通力合作，避免讓北京透過各種經濟脅迫工具逼成員國就範，免除遭中國政治干預。葛托蘭文中說道，各國應通力合作互相支援因應，不讓中國透過經濟貿易手段對成員國經濟造成負面影響。

訪團在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部政務次長陳正祺、環保署長張子敬，以及台灣企業代表與學者專家，並接受勞動部長許銘春及外交部次長俞大㵢款宴，也將參訪我國重要經濟文化建設。

根據已知訊息，訪團將就台海等印太地區地緣政治情勢、民主人權價值、台法經貿、環保及半導體交流等議題與台灣相關部會交換意見，持續深化台法互惠互利的合作關係，並在俄烏戰爭未歇，中國對台文攻武嚇不斷之際，以實際行動向國際社會傳達法國民意支持民主台灣，及齊心守護台法共享價值等重要訊息。

此國會訪團是繼今年法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）接續率團訪台後，法國民意機構友台議員第三度組團訪台。李察訪團是在今年四月底來台訪問，此前法國總統馬克洪才因為其「訪中見習」過程中數次爭議言論引發法國及歐洲其它國家的不滿，法國國會還因此發表聯合聲明，重申對台灣及台海安定的支持，歐盟其它成員國直指馬克洪言論會予人歐洲對中國外交政策不同調的錯誤印象。