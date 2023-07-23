Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

G20能源部長會議落幕 減碳進程依舊無共識

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 10:50
G20會議在印度召開，圖為印度財長西塔哈曼（圖／美聯社）

G20會議在印度召開，圖為印度財長西塔哈曼（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）20大工業國（G20）的一系列會議於本週舉行，財長會議於7月16日、17日落幕後，為期4天的能源部長會議接著在印度果阿邦（Goa）舉行，就減碳議題進行激辯。然而，由於產油大國反對， 22日發布的總結報告中，仍未就減少化石燃料使用達成共識，推動進程再度受挫。

20大工業國組織所有成員國的碳排放約佔全球75%，因此若能達成減碳方針共識，對全球控制碳排放的進程來說十分重要。然而，在摻雜政治因素及經濟利益的前提下，G20立場分歧幾乎已是必然的結果，因此，最後結果僅能透過主席總結報告形式呈現，而非原本外界期盼的全體會員共同聲明。

作為全球氣候變遷問題的核心，化石燃料獲得了大量的關注，然而，多個「未被具名」的國家希望聚焦在溫室氣體捕捉，而非減少石油生產上，另外以沙烏地阿拉伯為首，包含中國、俄國、南非、印尼等國也反對在2030年前將可再生能源使用提升至3倍的提案。

除此之外，上次2023年聯合國氣候變化大會或UNFCCC締約方大會（COP27）所初步提出，促請已開發國家每年撥1,000億美元用於開發中經濟體氣候行動的議案，仍舊在激烈討論之下毫無實質進展。

《路透社》報導指出，總結報告僅「強調」，各國認知到應在「了解各國國情不同」的前提下，朝向「減少非無窮盡的化石燃料使用」的方向努力；而《衛報》則指出，另一些未具名知情人士透露，各國代表在減碳路徑的用字上有爭議。

儘管主辦國印度的電力部長R·K·辛格（RK Singh）認為，所有與會國能源部長皆認為會議十分成功且結果令人滿意，能源轉型「已在發生中」，科學界對各國持續停滯不前的進展仍感到驚訝與失望。

由氣候、能源和自然生態領域專家組成的全球企業網絡「全球戰略傳播委員會」（GSCC），其成員金恩（ED King）即在推特上發文抨擊俄國與沙烏地阿拉伯是整個會議毫無進展的罪魁禍首，尤其是沙烏地阿拉伯，「似乎不想要鄰居（阿拉伯聯合國大公國）將舉辦的COP28能辦成功」。
減碳
化石燃料
氣候
G20
溫室氣體

相關新聞

世界各地極端氣候頻傳　中美睽違一年重啟談判
世界各地極端氣候頻傳　中美睽違一年重啟談判
2023/07/18 15:14
南韓連日暴雨 至少26死、5570人撤離家園 水淹清州市地下道尋獲7遺體
南韓連日暴雨 至少26死、5570人撤離家園 水淹清州市地下道尋獲7遺體
2023/07/16 12:40
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
2023/07/11 10:24
熱爆！18縣市高溫警戒：台東一早現焚風 台北上看38度
熱爆！18縣市高溫警戒：台東一早現焚風 台北上看38度
2023/07/06 09:41
熱熱熱 7/3創全球史上最高溫 「人類與生態被判死刑」
熱熱熱 7/3創全球史上最高溫 「人類與生態被判死刑」
2023/07/05 12:32

更新時間 : 2023-07-23 12:37 GMT+08:00

最受歡迎

「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】颱風「杜蘇芮」路徑向北微調　台灣中央氣象局: 最快25日發布海上與陸上警報
【更新】颱風「杜蘇芮」路徑向北微調　台灣中央氣象局: 最快25日發布海上與陸上警報
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
南韓多處收台灣包裹疑含「毒氣」首爾郵政大樓撤1,700人　刑事局：疑為他國透過貨轉郵寄送
南韓多處收台灣包裹疑含「毒氣」首爾郵政大樓撤1,700人　刑事局：疑為他國透過貨轉郵寄送
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒 600貨櫃海面漂流 港務公司:打撈需4-5天