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下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄

早在1月，世衛就警告，登革熱可能會成為全球傳播最快的熱帶疾病

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/23 09:25
秘魯登革熱患者（圖／美聯社）

秘魯登革熱患者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候暖化加劇病媒蚊肆虐態勢，台灣登革熱案例已來到十年新高，而世界衛生組織（WHO）21日亦提出警告，全球登革熱疫情持續升溫，今年案例恐創歷史新高。

路透報導，各地病例急速增加，與2000年相較，2022年來到了420萬例，足足有八倍之多。歐洲登革熱疫情破過去11年來紀錄，秘魯更宣布多地進入緊急狀態。

早在1月，世衛就警告，登革熱可能會成為全球傳播最快的熱帶疾病，具有成為大流行病的潛力。WHO熱帶疾病專家Raman Velayudhan表示，全球半數人口都受到威脅。

根據Velayudhan，2019年，全球129國共計通報了520萬例登革熱病例，當時已是新高，而今年可能「再添400萬例」，視亞洲雨季狀況而定。目前美洲已達到近300萬例，南美玻利維亞、巴拉圭、秘魯情況令人憂心。他提到，美洲地區已壓不住，盼亞洲能控制下來。

近年來飽受登革熱所苦的阿根廷，不惜採輻射手段改變蚊子的DNA，使其絕育，再將絕育蚊子釋放至野外，藉以降低病媒蚊的數量。

登革熱會引發肌肉痠痛、發燒，人類致死率不到1%。不過，WHO指出，由於多數案例並無症狀，通報的數字恐怕無法呈現疫情的真實樣貌。隨著氣候變暖，蚊子繁殖快速，體內病毒複製也快。全球化使人與貨物不斷移動，再加上衛生問題，在在加大了疫情控制的難度。

Velayudhan指出，目前還無法判斷極端熱浪如何影響登革熱傳播，照理來說蚊子在攝氏45度的高溫之下就難以存活，但「蚊子是非常聰明的昆蟲，會在積水容器中孳生，而水中溫度顯然低多了。」
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