鄭南榕「自由紋理」展宜蘭揭幕　7/22~9/17一起來看屬於台灣的歷史

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）鄭南榕 (別名Nylon) 出生於1947年。1989年4月7日，因主張台灣獨立、捍衛100%言論自由，於其總編輯室自焚殉道。

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地 Nylon 足跡」全國巡展，今天(22日)在宜蘭縣陳定南紀念館開幕，鄭南榕的女兒鄭竹梅說，對父親而言是「回家之旅」，對她來說則是「尋根之旅」。

包括鄭南榕遺孀葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊、陳定南教育基金會董事長林光義等人出席開幕記者會。

鄭竹梅致詞表示，宜蘭場對鄭南榕而言是「回家之旅」，對她來說則是「尋根之旅」，讓她充分感受到父母輩對子女的愛，盼藉由這次宜蘭場，一起認識台灣歷史、找回自己，也找回自己家裡的故事。

鄭竹梅說，她昨天（21日)首次看到父親鄭南榕在1989年4月7日自焚當天警詢筆錄，既使會難過但仍會面對，因為這是「屬於我們的歷史」，也是她的責任，要把看到、知道的事轉化後告訴其他人，把鄭南榕、陳定南堅持民主、自由的價值「用我們的方式告訴大家」。

陳菊致詞表示，鄭南榕自焚前，她和律師李勝雄及教授司馬晉，一起到雜誌社與鄭南榕對談時，提到生命的重要性，只有活著才能追求理想，但鄭南榕沒有答覆，只說去看書籍「韓國學生運動史」，回去後，她沒有看這本書，直到鄭南榕殉道後，她才好好閱讀這本書，鄭南榕認為，只有以殉道方式，才能喚醒台灣社會何謂「百分之百言論自由」。

中央社引述陳菊說，鄭南榕殉道帶給她非常大的震撼，也是「韓國學生運動史」這本書標榜的意志和精神，唯有如此才能撼動獨裁者，使社會、國家保存讓人民感動的力量，可惜鄭南榕已不在人世，永遠無法與他對話。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕出生於台北漢口街，宜蘭是他的成長故鄉，鄭南榕的父母在羅東中興紙廠（現為中興文創園區）經營理容美髮院。鄭南榕有篇手稿名為「宜蘭縣長陳定南，操行甲上」，肯定陳定南就任縣長後，專心縣政事務，兩人雖非熟識，但互相欣賞，也曾就宜蘭縣政有不少討論。

基金會指出，1989年5月19日鄭南榕告別式，陳定南因病療養無法出席，但仍抱病寫信慰問家屬，這次宜蘭展場可以看到這些文件，透過字句和文物，感受1970和 1980年代，他們對家人的愛、對台灣走向民主自由的理想和行動的決定。

展覽資訊（取自鄭南榕基金會．紀念館官方臉書）​

⭓ 展覽時間：07/22(六) - 09/17(日)

⭓ 展覽場地：陳定南紀念館（宜蘭縣三星鄉義洲路二段65巷52號）

⭓更多活動資訊: 超連結在此

⭓ 開放時間：09:00 - 17:00 週一公休

​⭓ 周邊串聯店家：(A) 慈林教育基金會、(B) 宜蘭中興文化創意園區、(C) 城鄉潮間帶 urban intertidal、(D) NiNôo、(E) 穗穗念 員山店、(F) 散步 CAFE SANPO