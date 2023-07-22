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西班牙大選欲變天 極右翼崛起恐致婦女權益倒退50年

學者表示，按理說，人民黨並不贊同這些政策，但看來為了執政上台，該黨選擇犧牲在這些權利上的進步。

By 台灣英文新聞
2023/07/22 18:27
西班牙23日舉行全國大選，右翼聯盟執政預計將成可能。(圖/美聯社)  

西班牙23日舉行全國大選，右翼聯盟執政預計將成可能。(圖/美聯社)  

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）西班牙23日全國大選，右翼情勢大好，極右翼政黨「民聲黨」更有望崛起成為聯合政府成員，然而該黨倡議反墮胎、廢除「沒有同意，就是性侵」法、關閉支持該法的平等部，倘若成真，這將使西國數十年來在婦女權利方面的進步付諸東流。

中間偏左「西班牙工人社會黨」（PSOE）及其左翼執政聯盟在5月的地區與地方選舉遭遇重大挫折後，現任總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布舉行全國大選；反觀人民黨取得巨大勝利，也為明日選舉變天奠定基礎。

右翼的「人民黨」（PP）預計將在明日大選中拔得頭籌。根據路透社17日民調預測，議會共350個席次，人民黨將取得約140個席次，並將與預計獲得36個席次的民聲黨（Vox）聯手，使得右翼聯盟獲以有效多數（Working majority）執政。換句話說，民聲黨還可能在政治上的「造王者」。

女權運動人士擔心，該黨將試圖讓西班牙婦女權益倒退回「四、五十年前」那種相當受限的時代。

民聲黨成立於2013年，僅僅5年後，該黨成為自1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）去世後，首個在地區政府贏得席位的極右翼政黨。2019年，該黨成為西班牙眾議院的第三大黨。該黨宣言主訴對非法移民採取強硬立場，反對面對加泰隆尼亞等區的獨立運動，支持西班牙領土完整，以及反對所謂性別意識形態，矢言推翻2023年3月公布的「跨性別」法案。

據馬德里康普頓斯大學（UCM）政治學教授馬盧甘（Paloma Román Marugan）表示，民聲黨在宣言中還致力於廢除所有性別法案，並希望關閉平等部。該部自2008年成立以來，一直備受該國右翼政黨攻擊，民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）更聲稱平等部充滿「神經病」。此外，民聲黨更希望建立「家庭部」來取而代之，此部門被規劃負責促進更高的生育率以及「傳統的」狹隘家庭生活觀。

不只如此，民聲黨宣言更建議廢除近幾十年出台的、一系列旨在保護婦女權益的法律，如墮胎或提供保護以防止性別暴力。批評者指出，民聲黨否認性別暴力的存在。

中間偏右的人民黨與極右的民聲黨結盟，理論上會引起爭議，然而該黨近年來早已同意在民聲黨的支持下，在多個地區政府執政。馬盧甘表示，按理說，人民黨並不贊同這些政策，但看來為了執政上台，該黨選擇犧牲在這些權利上的進步。
西班牙大選
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