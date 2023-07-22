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波蘭增兵白俄邊界 普丁：對白俄軍事行動將招致俄國反擊

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/22 18:00
波蘭增兵對在白俄的瓦格納防範於未然，俄國總統普丁指控該國有「領土野心」。(圖/美聯社)  

波蘭增兵對在白俄的瓦格納防範於未然，俄國總統普丁指控該國有「領土野心」。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）由於瓦格納集團（Wagner Group）在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）對俄國發動突然終止的「正義行軍」後退入白俄羅斯境內，引發波蘭警覺而增加了邊境部隊，普丁隨後指控波蘭有「領土野心」，表示若對白俄不利將引發俄國動作。

「正義行軍」後，瓦格納傭兵接受白俄總統盧卡申科（Aleksandr Grigoryevich Lukashenko）的調停，撤退到白俄羅斯替政府軍訓練特種部隊，然而因為訓練基地所在的布列斯特市（Brest）離波蘭實在太近，考量到對瓦格納集團的不信任，波蘭隨即朝東部邊境增派了軍隊。

對此，普丁警告白俄與俄國正處於聯盟狀態，任何針對白俄的攻擊都將視為對俄國的攻擊，並將招致俄國的全力反擊。值得注意的是，普丁提及波蘭土地是由前蘇聯領導人史達林所「恩賜」，要他們記得感恩，這其實有個歷史緣由。

波蘭在歷史上曾數度被自己的鄰居所瓜分，而在二次世界大戰後，由於德國與蘇聯在戰前約定瓜分波蘭，在德國戰敗時蘇聯又不願意歸還已佔領的領土，於是從戰敗的德國處割出部分領土給波蘭，而東部原屬於波蘭的領土則交給了白俄羅斯與烏克蘭，造成波蘭雖是戰勝國卻丟失大量領土的窘境。

紐約新學院（New School）國際關係學系教授、前蘇聯最高領導人赫魯雪夫的曾孫女赫魯曉娃（Nina Khrushcheva）指出，普丁此舉除了是要求波蘭應與俄國站在同一陣線外，另一方面則是為了告訴烏克蘭人，歷史上烏克蘭跟波蘭並不是朋友，波蘭仍舊覬覦二戰後丟失的領土，以此挑撥波蘭與烏克蘭間的關係。

然而即使如此，波蘭在俄烏戰爭爆發後，雖然沒有直接派遣部隊介入，毫無疑問的是最大力聲援烏克蘭的國家，也提供了大量裝備。對於普丁的說法，波國軍方表示，俄國持續散布假消息，並扭曲烏克蘭戰爭的真相，這是「極為可悲的行為」。
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