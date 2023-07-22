鋰礦開採涉及國安　澳政府阻擋中資背景企業收購礦場

(台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在提防中國過度涉入內政、經濟的前提下，美國與其盟邦已有多次以政府力量介入民間商業活動、併購案的紀錄，而澳洲政府昨（21）日更再次出手，阻止有中國背景企業買下一間經營不善鋰礦開採公司的大量股權。

半島電視台報導，澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）的發言人指出，已發布針對美國企業「小行星企業」（Austroid Corporation，意譯）購買鋰礦開採公司阿利塔資源（Alita Resources，音譯）額外90.1%股份，並取得該公司100%股份的禁令，引起該公司抗議。

在此之前，在澳洲證券交易所（ASX）上市的阿利塔資源因為鋰價暴跌而債務違約，在2019年宣布破產，其位於西澳東部金田地區（Eastern Goldfields）的博德山（Bald Hill）礦場也被迫關閉，之後一直在尋求願意收購者接手。

2020年中國利亞坦礦業（Liatam Mining）和中國氫能（CHEL）提出願意收購該鋰礦，不過考量到鋰金屬的戰略價值，澳洲外國投資審查委員會一直沒有批准，而這次雖然是登記在美國的小行星企業釋出收購意願，由於其董事與中國氫能是同一人，且執行長也是中國國籍，遭質疑為「隱形收購」。

小行星企業執行長為Mike Que，他是四川鋰電池製作商四川西部資源控股（Sichuan Western Resource）關係人闕文彬之子，可說是與鋰礦產業關係密切，他也是阿利塔資源管理博德山鋰礦場子公司的董事。

查默斯其實在去（2022）年就已經宣布，澳洲身為鋰的重要出產國，未來會認真挑選對該產業投資者，而中國則對此大肆批評，中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）會面時就特意強調，澳洲應替想投資澳洲的中資公司建立非差別性的環境。

事實上，中國現在掌握全球80%的稀土生產，在澳洲、非洲與南美等地也大量投資鋰等其他金屬礦，這讓中國在精密機械、高科技儀器的生產上具有很大的發言權，這是美國及其盟國所不樂見的，因此這起收購案並非個案，也仍算是可理解的結果。