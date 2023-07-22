韓國安置機構疑收毒氣包裹•刑事局：中國經台灣中轉　中華郵政暫停轉往南韓郵件

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）南韓1家身障人士安置機構收到疑為台灣寄出且藏毒氣的包裹。中華郵政今天(22日) 說，此包裹是「貨轉郵」郵件，並未入境台灣，已暫停物流公司轉往南韓郵件，待警察調查，若調查屬實，將開罰15萬元。

媒體報導，南韓1家身障人士安置機構20日疑收到毒氣包裹，員工打開後出現頭暈、呼吸困難等情形。包裹寄件地疑為台灣，南韓警方已展開調查，確認是否為恐怖攻擊事件及包裹是否真從台灣寄出。

對此，中華郵政郵務副處長林立富說，昨(21日) 下午接獲韓方來電後，就第一時間提供相關資料給予調查，目前瞭解包裹是透過貨轉郵到境外，已經通知業者，暫停送往韓國的包裹郵件，待警方調查後，再決定是否要恢復寄送。

林立富說，若此案件調查屬實，將會開罰業者新台幣15萬元，並保留損害求償的權利。

中華郵政指出，「貨轉郵」郵件，也就是境外的郵件先進來台灣後，再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點，由於中國運能不足，因此透過「貨轉郵」到台灣中轉的郵件，反而比從中國直寄的速度還要快，價格上也更具優勢。

根據規定，「貨轉郵」郵件不得交寄銳利金屬、貴重物品、寄達國禁止進口物品、活生動物、猥褻物品、危險物品、麻醉藥品類及其他禁寄物品等8大類物品，相關郵件也會在海關過X光機確認沒有問題後，才會進行寄送。

韓國各地出現來路不明的可疑國際包裹，因寄件地址標註Taipei, Taiwan而被認為是來自台灣。駐韓國台北代表部21日表示，查證後確認爭議郵包來自中國，是由「貨轉郵」方式經台灣中轉，並非台灣寄出。

駐韓國台北代表部（駐韓國代表處）發布新聞稿澄清，經通報財政部關務署後，查證爭議郵包實際上是從中國寄出，以「貨轉郵」方式中轉台灣來韓。代表部表示，會持續查證相關資訊，並即時與韓方共享、保持緊密聯繫合作。新聞稿全文如下：

韓國蔚山市一身障人士收容機構於昨(7月20)日接獲自臺灣交寄之國際郵件，含院長在內計3名拆包裹之人員疑似中毒送醫。 目前韓國各大媒體均以大篇幅報導切勿開啟「來自台灣的不明包裹」，各地方政府亦陸續開始以手機政府警訊的方式提醒居民「勿開啟來自Taipei, Taiwan之不明包裹」。 本處通報我國關務署後，已查證該爭議郵包，係以「貨轉郵」方式，由中國寄出，經臺灣中轉來韓。本處亦將查證相關資訊，即時與韓國警方及有關執法單位分享，保持緊密合作聯繫。

韓國蔚山市一間身障福利設施20日接獲台灣交寄國際郵件，3名員工在開封後出現暈眩、呼吸困難等症狀，韓國當局大動作進行調查，各地也陸續出現可疑包裹通報，「來自台灣的不明包裹」在韓國輿論引起關注。

有些不肖網路賣家會透過寄出廉價商品或空盒，取得出貨資訊後捏造假好評，以提高賣場評價。部分民眾原本只將收到的不明包裹當作這類「刷單詐欺」（brushing scam）丟棄，但因這次事件開始提高警覺。

台灣中央社駐首爾記者報導，韓聯社等部分媒體引述警方說法，呼籲民眾留意寫有CHUNGHWA POST，來自P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan的黃色或黑色包裝國際包裹。各地方政府與行政區也紛紛發送警報，部分內容僅提醒民眾注意「不明國際包裹」，也有警報指明來自「中國台灣」的包裹。

報導指出, 韓國科技情報通訊部(MSIT) 已為預防內含有毒物質的國際包裹攻擊採取緊急應對措施，暫停輸入國際包裹；已輸入的可疑國際包裹將在進行安全檢查後再行寄送。

韓國安置機構疑收毒氣包裹 刑事局：中國經台灣中轉