聯合國控俄國退穀物倡議訛詐窮人　俄國批具商業性質農民蒙受損失

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄羅斯退出與烏克蘭的黑海穀物倡議，聯合國安理會上，俄國被指控通過阻撓黑海糧食出口煽動飢荒，以達成在全球糧價上漲中獲利的目的，俄國反控烏克蘭出口糧食僅少部分用於救濟窮國，而是具商業性質，使俄國農民蒙受損失，俄國暫停倡議各國不應感到驚訝。

烏克蘭不僅為世界第五大小麥出口國，也是大麥、玉米和葵花籽油的重要供應國，更是聯合國世界糧食計畫署（WFP）的主要糧食供應國，俄羅斯退出倡議，更揚言所有前往烏國黑海港口的船隻都將被視為「軍事目標」。此舉不僅導致全球糧價上漲，也將危及貧窮國家的糧食供應。

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衛報報導，俄羅斯大使21日表示，如果莫斯科在本國糧食跟化肥出口方面獲得更好條件，就可能考慮重啟黑海穀物出口，西方大使紛紛譴責俄國向全世界窮人索取贖金。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）指出，俄國於17日退出的黑海穀物倡議，在過去一年裡取得成功，逾千艘船從烏克蘭港口航向45個國家，出口近3300萬噸糧食。

葛瑞菲斯進一步指出，黑海穀物協議使得糧食平均價格下降23%，但目前糧價正迅速反彈。19日小麥價格出現自俄烏2023年2月開戰以來最大漲幅。而世界上最貧窮、最脆弱、依賴糧食救濟的人們將為此付出代價。

「對這3.62億人中的許多人來說，這不是悲傷或失望的問題，而是他們的未來、孩子以及他們國家的未來受到威脅的問題，」葛瑞菲斯說道，有些人會挨餓，甚至餓死，俄國的決定會導致許多人因此喪命。

出席聯合國安理會會議的西方大使們紛紛指出，在俄國終止倡議的同時，俄國的糧食出口正在迅速增加，協議破裂我導致的糧價上漲，為俄羅斯帶來經濟效益。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，「俄國出口商已從中獲利，而數百萬買不起高價糧食的人民，特別是中東及非洲的民眾卻正在受苦。」她還指出，俄國出口的糧食比以往更多，價格也更高，「俄國只是在利用黑海進行訛詐。它（俄國）在玩政治遊戲，脅持人類。」

法國駐聯合國大使德里維埃（Nicolas de Rivière）表示，莫斯科停止黑海交易室在「增加收入，為其侵略烏克蘭的戰爭提供資金。」

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，烏克蘭出口的糧食僅有一小部分流向最貧窮的國家，該計畫已「明顯具有商業性質」。儘管有一項平行協議旨在促進俄國的糧食與化肥出口，但紀柏梁認為，俄國的農民正在蒙受損失，因西方制裁導致成本上升，且俄國及烏克蘭黑海港口間的氨氣管道遭受破壞，該管道自俄國入侵烏克蘭以來一直處於關閉狀態。

紀柏梁質問西方大使，是否希望俄方這種情形，並表示，鑒於他提出的事實，「任何人都不該對我們暫停黑海穀物倡議的決定感到驚訝。」