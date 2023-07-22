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聯合國控俄國退穀物倡議訛詐窮人　俄國批具商業性質農民蒙受損失

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/22 15:49
西方陣營與俄國就退出黑海穀物倡議一事在聯合國安理會會議上唇槍舌劍。（圖／PEXELS）

西方陣營與俄國就退出黑海穀物倡議一事在聯合國安理會會議上唇槍舌劍。（圖／PEXELS）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄羅斯退出與烏克蘭的黑海穀物倡議，聯合國安理會上，俄國被指控通過阻撓黑海糧食出口煽動飢荒，以達成在全球糧價上漲中獲利的目的，俄國反控烏克蘭出口糧食僅少部分用於救濟窮國，而是具商業性質，使俄國農民蒙受損失，俄國暫停倡議各國不應感到驚訝。

烏克蘭不僅為世界第五大小麥出口國，也是大麥、玉米和葵花籽油的重要供應國，更是聯合國世界糧食計畫署（WFP）的主要糧食供應國，俄羅斯退出倡議，更揚言所有前往烏國黑海港口的船隻都將被視為「軍事目標」。此舉不僅導致全球糧價上漲，也將危及貧窮國家的糧食供應。

相關閱讀：俄國退出黑海穀物倡議小麥漲3% 亞非飢餓災區恐受影響

衛報報導，俄羅斯大使21日表示，如果莫斯科在本國糧食跟化肥出口方面獲得更好條件，就可能考慮重啟黑海穀物出口，西方大使紛紛譴責俄國向全世界窮人索取贖金。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）指出，俄國於17日退出的黑海穀物倡議，在過去一年裡取得成功，逾千艘船從烏克蘭港口航向45個國家，出口近3300萬噸糧食。

葛瑞菲斯進一步指出，黑海穀物協議使得糧食平均價格下降23%，但目前糧價正迅速反彈。19日小麥價格出現自俄烏2023年2月開戰以來最大漲幅。而界上最貧窮、最脆弱、依賴糧食救濟的人們將為此付出代價。

「對這3.62億人中的許多人來說，這不是悲傷或失望的問題，而是他們的未來、孩子以及他們國家的未來受到威脅的問題，」葛瑞菲斯說道，有些人會挨餓，甚至餓死，俄國的決定會導致許多人因此喪命。

出席聯合國安理會會議的西方大使們紛紛指出，在俄國終止倡議的同時，俄國的糧食出口正在迅速增加，協議破裂我導致的糧價上漲，為俄羅斯帶來經濟效益。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，「俄國出口商已從中獲利，而數百萬買不起高價糧食的人民，特別是中東及非洲的民眾卻正在受苦。」她還指出，俄國出口的糧食比以往更多，價格也更高，「俄國只是在利用黑海進行訛詐。它（俄國）在玩政治遊戲，脅持人類。」

法國駐聯合國大使德里維埃（Nicolas de Rivière）表示，莫斯科停止黑海交易室在「增加收入，為其侵略烏克蘭的戰爭提供資金。」

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，烏克蘭出口的糧食僅有一小部分流向最貧窮的國家，該計畫已「明顯具有商業性質」。儘管有一項平行協議旨在促進俄國的糧食與化肥出口，但紀柏梁認為，俄國的農民正在蒙受損失，因西方制裁導致成本上升，且俄國及烏克蘭黑海港口間的氨氣管道遭受破壞，該管道自俄國入侵烏克蘭以來一直處於關閉狀態。

紀柏梁質問西方大使，是否希望俄方這種情形，並表示，鑒於他提出的事實，「任何人都不該對我們暫停黑海穀物倡議的決定感到驚訝。」
俄烏戰爭
黑海穀物倡議

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