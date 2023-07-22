更新時間: 2023-07-22 14:56

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 颱風杜蘇芮襲台機率高，有氣象粉專指出，颱風有機會在27日於宜花附近登陸。氣象局則表示，根據目前路徑不排除有登陸可能，但仍要視杜蘇芮北轉角度而定，呼籲民眾要做好防颱準備。

據中央氣象局觀測，颱風杜蘇芮22日上午8時的中心位置在北緯14.2度，東經131.3度，以每小時15公里速度，向西北西進行。

台灣颱風論壇在臉書粉絲專頁中表示，氣象局早上最新預測路徑，有機會在27日在「宜花」附近登陸。

對此，氣象局表示，根據目前杜蘇芮的路徑的確有可能登陸，但目前路徑仍有很大的不確定性，影響台灣的程度要取決於明天北轉的角度而定，現在仍預估最快25日下半天會發布海上颱風警報，不排除當天或隔天有機會發布陸上颱風警報。

中央社引述氣象局說，目前路徑仍有很大不確定性，明天(23日) 起沿海地區要留意長浪，由於上一個登陸台灣的颱風是2019年的白鹿，已經有很長一段時間沒有颱風登陸，提醒民眾一定要做好防颱準備。

【更新】颱風「杜蘇芮」有機會27日登陸台灣? 氣象局: 做好防颱準備 氣象專家：威脅「不可小覷」

首次發稿: 2023-07-22 14:20

輕颱「杜蘇芮」威力直逼強烈颱風 氣象專家吳德榮：對台灣威脅「不可小覷」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局指出，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於21日08時增強為輕度颱風，編號第5號(國際命名: DOKSURI，中文譯名:杜蘇芮)，預測未來朝西北移動，民眾須留意氣象局發布之最新颱風動態。

圖/取自「三立準氣象.老大洩天機」

氣象專家吳德榮今天(22日) 在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(21日20時)歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣(上圖左)；美國系集模式模擬的系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，部分觸及台灣(上圖中) 。最新(22日2時)中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，「杜蘇芮」向西轉西北，27日2時中心在花蓮近海，強度達48米/秒，直逼強烈颱風，侵襲機率亦不斷提高(上圖右)。

他表示，以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，週末(22、23日)兩天水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區，仍應注意。今日各地區平地氣溫：北部25至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至37度。

此外最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。下週三至週五(26至28日)各地受侵襲的程度？得視颱風動向而定，無需言之過早。

輕颱「杜蘇芮」威力直逼強烈颱風 氣象專家吳德榮：對台灣威脅「不可小覷」