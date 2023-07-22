【2024台灣總統大選】民調：蔡英文未來執政表現是選情關鍵變數

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）財團法人台灣民意基金會今（22）日發布最新民調指出，蔡英文總統仍陷在第4度執政困境中，而其未來執政表現，對民進黨打破「八年魔咒」挑戰2024年總統大選以及立委選情，是關鍵變數。

本次民調中，民眾被問到「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要 人事安排與政策？」時，有13.1%非常贊同，28.6%還算贊同，23.4%不太贊同， 25.3%一點也不贊同，6.7%沒意見，2.9%不知道或拒答。



（圖／翻攝自台灣民意基金會）

換句話說，20歲以上台灣人中，4成2基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成9不贊同；不贊同者比贊同者多 7 個百分點。蔡英文的「總統職務表現不贊同率」大於「總統職務表現贊同率」，意味著蔡英文聲望不僅與上月相比並無明顯的變化，且此刻仍陷入第4度執政困境中，且還有一點惡化的跡象。



（圖／翻攝自台灣民意基金會）

蔡英文自2016年5月執政至今已7年多，已經歷4次執政困境，其中第2次與第3次都與民進黨在地方選舉失利相關。問卷設計者游盈隆強調，蔡總統未來執政表現將是另一個影響2024總統與立委選情的關鍵變數，現值2024總統大選年，執政困境若持續將近一步導致民心思變，對賴清德延續民進黨另外一個4年或8年執政，將構成不小的障礙，目前看來情況不是太妙。

游盈隆也從年齡層、教育背景、省籍族群、職業背景、政黨支持、地緣政治等因素解析選民對蔡英文執政表現的看法。

其中以年齡觀之，除65歲及以上選民外，20-64歲選民呈現過半數不贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，這是近三年很罕見的現象。以教育程度看，教育程度越高，越傾向不贊同蔡英文的國家領導方式。

按政黨支持來看，民進黨支持者中，8成4贊同，1成3不贊同；國民黨支持者中，1成贊同，8成5不贊同；民眾黨支持者中，2成1贊同，7成6不贊同； 中性選民中，2成5贊同，4成6不贊同。

至於地緣來分析，除新北市贊同蔡英文國家領導方 式的人居多之外，台北市、中彰投、基宜花東金馬選民多數不贊同，而桃竹苗、雲嘉 南、高屏澎則是贊同與不贊同旗鼓相當，這也是近三年相當奇特的現象。

本次民調由期間為2023年7月17至18日，調查臭樣範圍為全國20歲以上成年人共1088人。因全國有4成人口僅使用手機，為確保民調精準度，70時樣本採市話抽樣，30%採手機抽樣。