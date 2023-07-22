在家遊戲、VR更暢通！數位部最早8月底開放WiFi 6E

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）數位部規粗估最快8月底開放WiFi 6E新頻段，先開放5945到6425MHz的無執照頻段，有望提升家用WiFi、VR頭盔資料傳輸速度。後續路由器、手機等相關產品皆須重新送審驗是否符合功率規範方能上市。

中央社報導，全球逾200個國家，目前約1/4的國家開放WiFi 6E部分或全部頻段，現行台灣WiFi技術主要用WiFi 6標準，使用頻段在2.4GHz與5GHz，由於相關頻段開放時間較早，使用空間已經十分有限。Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）在2020年初推出新標準WiFi 6E，由於用到有連續大頻寬的6GHz頻段，開放時程備受外界關注。

許多科技大廠與美國商會建議台灣開放6GHz全頻段（5945到7125MHz），但數位部表示，考量公共便利性並兼顧產業發展，規劃先開放6GHz部分頻段（5945到6425MHz）用在低功率射頻器材，並同步開放後面6425到7125MHz頻譜供業者創新實驗，後續觀測國際趨勢與民眾需求，再研擬頻譜規劃方向。

數位部指出，台灣跟歐盟、英國、日本、澳洲等開放方向一致，WiFi 6E頻段未來相關應用包含家用WiFi網路、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、智慧工廠等應用。新開放頻段就像拓寬道路，設備升級後，傳輸上不會那麼塞車，家用網路更順暢，對VR、AR影像即時傳輸有幫助。

此外，台灣也參採歐盟跟美國規範，禁止遙控無人機在5945到6425MHz頻段使用。數位部草案已完成預告，估最快8月底正式開放。

由於有WiFi功能的射頻設備需經國家通訊傳播委員會（NCC）型式審驗後才能上市，未來新頻段開放後，NCC後續將修正器材的技術規範，審驗實驗室也會根據規範做調整。NCC則表示，WiFi 6E新頻段不需要申請執照，但相關產品須符合功率規範，後續包括路由器、手機等產品，都要重新送審驗，符合型式認證才能上市。

中央社引述資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師徐子明指出，WiFi 6E技術帶來2大意義，一是馬路拓寬後，數據傳輸量更大，二是技術上讓車流更快速，資料傳輸更快。隨著WiFi 6E開放後，家用或是企業級路由器有望直接受惠，後續跟WiFi功能有關的應用產品，像是筆電、平板、手機、智慧音箱、電視機等，也會更新WiFi技術。

徐子明分析，3類廠商有望吃到WiFi 6E商機，第一，路由器產品，因為要支援新的WiFi環境有望直接受惠；第二，支援WiFi 6E的晶片，像是聯發科、瑞昱都已陸續推出WiFi 6E、甚至下一代WiFi 7的晶片，提供晶片給手機、筆電產品使用；第三，支援WiFi 6E的模組，透過模組讓產品具備連網功能。

徐子明也指出，業界評估WiFi 6E可能屬於過渡性產品，許多業者去年、今年都有推出相關商品試水溫，廠商已經在看下一代的WiFi 7標準並著手布局。以理論傳輸速度來看，WiFi 6/6E現行最高速率為每秒9.6Gbps，未來若到WiFi 7後，傳輸速度有機會提升4到5倍。