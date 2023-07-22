台中天然氣接收站恢復運作 中油：啟動全廠體檢、加速三接施工

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣中油台中天然氣接收站21日晚上20點10分突發天然氣作業中斷，中油22日表示，是因廠區內安全儀控系統（SIS）故障，造成天然氣生產線作業暫時中斷，經維修人員緊急搶修，於當天晚上20點58分開始逐步恢復生產作業，至23點29分，全廠已恢復生產作業。

台電指出，中油台中天然氣接收站21日晚間8時20分供氣能力下降，緊急通知台電大潭電廠減少用氣，事發前備轉容量率約13%，因應減少供氣，大潭電廠減少發電約250萬瓩，另民營海湖電廠解聯90萬瓩。事發後台電緊急成立應變小組，也立即調度水力機組與抽蓄機組運轉供電，慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合計110萬瓩，供電安全無虞。

中央社引述經濟部官員指出，昨晚約8時20分，台中接收站安全儀控設備故障（弱電程式控制盤故障），開關鎖住影響出氣，中油隨即通報台電相關機組降載因應，包含海湖電廠開始解聯，大潭電廠慢慢降載，通霄電廠則轉由高雄永安接收站供氣。

中油22日發聲明稿指出，經調度永安天然氣接收站應急轉供，並與台電緊急密切合作，仍可因應臨時事故。關於7月21晚間媒體報導天然氣管線出問題，恐釀成停電危機，台灣中油對此表示，並非天然氣管線出問題，而是台中接收站廠區內安全儀控系統發生故障，工作人員展開檢修工作，後續排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣量能。

中油說明，後續全廠已恢復正常生產供氣，在快速搶修及與台電配合調度情況下，短時間內恢復正常運作。後續台灣中油將徹底檢討系統事故的原因，並全面體檢全廠設備維修狀況。由於台中接收站長期超負荷運轉，也曝露出一接、二接天然氣長期北送的弱點，因此中油將在啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，期盼三接早一天完工，以保障天然氣供氣穩定。