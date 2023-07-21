暑假哪裡去 台北舊庄里山茶村探索之旅

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）暑假已經展開，想要避開滿滿人潮，不妨來趟台北舊莊社區，探索隱藏在都市近郊的茶山。在炎炎夏日中，獨享這片鬱鬱蔥蔥的農村景觀，徜徉在大自然芬多精，更能品茗地方特色包種茶，是適合全家休閒旅遊的好去處。

舊莊社區位於南港山系，具備山上發展到都會區的淺山空間，即「里山」環境條件。這處農村聚落擁有親山步道、茶園、老桂花樹、老樟樹，還有古厝等特色，也正呼應里山發展概念—以聚落與山林相互依存的生態、生活、文化，透過社區內獨特農村環境、特色地景樣貌、豐富生態環境以及聚落歷史文化，實現社會與自然和諧共生最理想的樣貌。

舊莊社區因保留了純樸原始的農村環境，清新的空氣及乾淨的水質，造就了豐富生態環境。像是限定季節才會出現的螢火蟲及獨角仙等，非常適合結合周邊步道進行生態體驗。

此外，舊莊社區身為包種茶原鄉，早在一百多年前，茶葉歷史就隨著清領時期深入聚落。一層層綠油油的茶園梯田地景，分布在舊莊街二段山坡地周邊，主要栽種的茶樹是包種茶中最優良的品種—青心烏龍，堅持傳統手採茶方式。而「南港包種茶」還有一特別處，在於蘊藏一味香氣，在山林中成長的桂花就是其中的奧妙。每年農曆8月半到春節期間前往南港茶山，就能聞到隨微風飄來的桂花香。

舊庄也富有文化氣息，余氏古厝正是南港茶山保存最完整的土埆厝三合院聚落，其中古厝旁的百年樟樹見證了余家人多代的生活記憶。被譽為「南港包種茶始祖」—魏靜時先生的故居，也位在舊莊社區。一旁的栳寮古道，是當時運送樟腦、茶葉重要的產業步徑，透過這路線更能到達傳承了製茶歷史與技術的栳寮製茶所遺址。

大地處表示，舊莊社區蘊含豐富的農村文化特色，致力推廣品茶文化，透過南港茶葉製造示範場與當地茶園合作，展售自產茶葉及定期舉辦導覽活動、品茶講座等，讓民眾更加了解舊莊社區的農村文化特色。

交通方式：

自行開車：沿南港區舊莊街行駛，並依循路標即可至南港茶葉製造示範場。

大眾運輸：搭乘捷運至昆陽站轉小5公車於南港茶葉製造示範場站下車。



余氏古厝（圖／台北市大地工程處）



舊庄農村茶園（圖／台北市大地工程處）



南港茶葉製造示範場（圖／台北市大地工程處）