Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

暑假哪裡去 台北舊庄里山茶村探索之旅

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 19:30
包種茶茶樹梯田（圖／台北市大地工程處）

包種茶茶樹梯田（圖／台北市大地工程處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）暑假已經展開，想要避開滿滿人潮，不妨來趟台北舊莊社區，探索隱藏在都市近郊的茶山。在炎炎夏日中，獨享這片鬱鬱蔥蔥的農村景觀，徜徉在大自然芬多精，更能品茗地方特色包種茶，是適合全家休閒旅遊的好去處。

舊莊社區位於南港山系，具備山上發展到都會區的淺山空間，即「里山」環境條件。這處農村聚落擁有親山步道、茶園、老桂花樹、老樟樹，還有古厝等特色，也正呼應里山發展概念—以聚落與山林相互依存的生態、生活、文化，透過社區內獨特農村環境、特色地景樣貌、豐富生態環境以及聚落歷史文化，實現社會與自然和諧共生最理想的樣貌。

舊莊社區因保留了純樸原始的農村環境，清新的空氣及乾淨的水質，造就了豐富生態環境。像是限定季節才會出現的螢火蟲及獨角仙等，非常適合結合周邊步道進行生態體驗。

此外，舊莊社區身為包種茶原鄉，早在一百多年前，茶葉歷史就隨著清領時期深入聚落。一層層綠油油的茶園梯田地景，分布在舊莊街二段山坡地周邊，主要栽種的茶樹是包種茶中最優良的品種—青心烏龍，堅持傳統手採茶方式。而「南港包種茶」還有一特別處，在於蘊藏一味香氣，在山林中成長的桂花就是其中的奧妙。每年農曆8月半到春節期間前往南港茶山，就能聞到隨微風飄來的桂花香。

舊庄也富有文化氣息，余氏古厝正是南港茶山保存最完整的土埆厝三合院聚落，其中古厝旁的百年樟樹見證了余家人多代的生活記憶。被譽為「南港包種茶始祖」—魏靜時先生的故居，也位在舊莊社區。一旁的栳寮古道，是當時運送樟腦、茶葉重要的產業步徑，透過這路線更能到達傳承了製茶歷史與技術的栳寮製茶所遺址。

大地處表示，舊莊社區蘊含豐富的農村文化特色，致力推廣品茶文化，透過南港茶葉製造示範場與當地茶園合作，展售自產茶葉及定期舉辦導覽活動、品茶講座等，讓民眾更加了解舊莊社區的農村文化特色。

交通方式：

自行開車：沿南港區舊莊街行駛，並依循路標即可至南港茶葉製造示範場。
大眾運輸：搭乘捷運至昆陽站轉小5公車於南港茶葉製造示範場站下車。

暑假哪裡去 台北舊庄里山茶村探索之旅
余氏古厝（圖／台北市大地工程處）

暑假哪裡去 台北舊庄里山茶村探索之旅
舊庄農村茶園（圖／台北市大地工程處）

暑假哪裡去 台北舊庄里山茶村探索之旅
南港茶葉製造示範場（圖／台北市大地工程處）
台北
舊庄
里山
茶葉
南港
包種茶

相關新聞

台北市立動物園馬來貘「貘克」18日驟逝　解剖結果初判為「急性肺水腫」
台北市立動物園馬來貘「貘克」18日驟逝　解剖結果初判為「急性肺水腫」
2023/07/20 17:26
7/26台北南港登場！亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan 19國家、800參展商參展 突破疫前規模
7/26台北南港登場！亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan 19國家、800參展商參展 突破疫前規模
2023/07/19 16:27
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
2023/07/18 10:14
冰飲品腸桿菌複驗仍超標 思慕昔、GODIVA、莫凡彼等上榜 台北市衛生局開罰3、4萬
冰飲品腸桿菌複驗仍超標 思慕昔、GODIVA、莫凡彼等上榜 台北市衛生局開罰3、4萬
2023/07/17 15:08
台灣巨星鄧麗君虛擬版同台飆歌　灣聲樂團「台瘋音樂會」手刀搶票
台灣巨星鄧麗君虛擬版同台飆歌　灣聲樂團「台瘋音樂會」手刀搶票
2023/07/17 11:41

更新時間 : 2023-07-21 22:13 GMT+08:00

最受歡迎

「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家