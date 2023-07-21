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TripAdvisor推薦景點 印尼市場虐殺貓狗惡名昭彰終被禁

動保人士稱猶如「行走於地獄」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 20:30
印尼北蘇拉威西省托莫洪屠宰場的待宰狗兒（圖／美聯社）  

印尼北蘇拉威西省托莫洪屠宰場的待宰狗兒（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印尼一座肉品市場以屠宰貓狗「聞名」，殘忍行徑引發外界撻伐，在動保團體一年來的努力之下，有關當局終於在21日下令禁止這類交易，終結了惡名昭彰的貓狗煉獄。

美聯社報導，位於印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的野生動物市場「托莫洪極端市場」（Tomohon Extreme Market），曾被貓途鷹（TripAdvisor）評為值得一去的觀光景點，但該市集除了販賣蝙蝠、蛇、鱷魚等野味，也包括現宰貓肉、狗肉，處理過程極為不人道，動保人士稱猶如「行走於地獄」。

動保人士曾拍下了2018年北蘇拉威西省兩處市場的宰殺畫面，賣家將畏縮在籠中的犬隻拖出，不顧其死命嚎叫，用木棍猛力敲擊頭部，接著以火炬燒除毛髮，準備屠宰上架－此時狗兒往往還能動，卻活生生被上了火刑。

慘絕人寰的虐殺行為引起公憤，卡麥隆狄亞茲（Cameron Diaz）、艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）等逾90名國際知名藝人2018年聯合上書，致函印尼總統佐科威（Joko Widodo），要求該國關閉市場，停止這類交易，拯救國家名聲。

信中指出，這些動物多是偷來的寵物，捕捉、運送、宰殺的過程極為殘忍，其遭遇的苦痛與恐懼令人心碎、震驚。印度中央為此發布規定，說明狗肉並非食物，地方政府應採取行動禁止狗肉販售。

印尼人口2.7億，九成伊斯蘭人口，不吃豬、狗肉，但北蘇拉威西省人口260萬，基督徒佔大多數，許多非穆斯林民眾將狗肉視為傳統珍饈，甚有健康益處。約有7%的印尼人吃狗肉，多集中在北蘇拉威西省、北蘇門答臘省、東努沙登加拉省。北蘇拉威西省每周有數千隻犬貓遭到屠殺。

官方21日公布禁令後，「托莫洪極端市場」成了印尼首個不賣貓狗肉的市場。逃過一劫的待宰犬貓，將獲動保團體安置於收容所。亞洲許多國家地區已禁食狗肉、販賣狗肉，如台灣、菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、香港。

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國際人道協會人員救出待宰犬隻（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-07-21 22:13 GMT+08:00

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