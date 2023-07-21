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南韓多處收台灣包裹疑含「毒氣」首爾郵政大樓撤1,700人　刑事局：疑為他國透過貨轉郵寄送

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 18:13
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南韓蔚山一間社福機構收到不具名包裹疑含毒氣，寄出地為台灣（示意圖／pixabay_南韓蔚山一間社福機構收到不具名包裹疑含毒氣，寄出地為台灣（示意圖／pixabay_ha11ok

更新時間 21:00

中央社指出，南韓濟州、大田、首爾各地出現疑似含毒包裹，多來自台灣，官方緊急撤離首爾明洞中央郵局大樓1,700人，並呼籲民眾勿打開來路不明的包裹。另根據韓聯社，出現不適症狀的蔚山福利設施人員已無大礙，警方將其收到的可疑包裹送往分析，並未含生化放射物質或爆裂物。

發布時間 18:13

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓蔚山一處社福機構收到一件疑似含有毒物不明包裹，打開後卻造成三名員工不適送醫治療，其他地區也陸續出現了收到不知名包裹的報案，寄件地上都註明著台灣。

國民日報報導，蔚山消防本部於20日中午接到報案，一處身障人士福利機構收到了一件不具名黃色包裹，但打開後有三名員工陸續出現呼吸急促、頭暈等症狀，所幸送醫後皆無大礙。

警方到場後懷疑包裹內含有毒物質，立刻封鎖該機構，並將該機構內共50人分成三棟隔離，避免有毒物體再擴散遭吸入。

報導指出，該包裹寄件地為台灣，但包裹內並未附上任何物體，疑似含有無色無味的毒氣體，警方初步鑑定並未檢驗出任何有毒物質，目前已將信封及空氣樣本送至國防科學研究院，進行更精密的檢查。

韓聯社報導，11日時，一名A某也曾向警方收到類似的可疑包裹，發送地亦為台灣，包裹裡用透明拉鍊袋裝著裝有化妝品的罐狀容器，A某收到後並未使用即丟進垃圾桶，經警消檢驗後沒有發現可疑物質。

此外，慶南、京畿道、大田等地也都有收到不知名包裹的舉報，寄件地大多來自台灣，這些包裹都未檢查出任何可疑物質，收件者也未出現任何健康異常。

南韓警方表示，此次案件不排除只是「刷單詐欺」，一些網路不肖賣家會透過隨機寄出商品或空盒，提高出貨量捏造好評。

大田地區在今（21）日下午發送簡訊，提醒民眾留意來自台灣的不明海外信件，消防當局也叮嚀道，若收到不知名的海外郵件，請不要打開並立即報案。

根據自由時報，我國刑事局國際科獲報後，經初步調查，包裹可能為第三地透過中華郵政「貨轉郵」轉送至南韓。

報導指出，中國電商貨物若從中國直飛日、韓等國，需花費較長時間，但若透過中華郵政不僅可減少時間，還可降低物流成本，過去加拿大就曾收到他國透過「貨轉郵」寄出的種子包裹。
南韓
包裹
毒氣
台灣

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更新時間 : 2023-07-21 22:13 GMT+08:00

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