慈心基金會響應瓶裝水減量 加入「RF100 喝水零廢」倡議行動

減塑行動不能等， 由於便利而大量使用瓶裝水等一次性塑膠的生活模式， 不僅造成環境汙染、危害生物，更是加劇氣候變遷的因素之一。 財團法人慈心有機農業發展基金會長期以多元面向參與推動減塑， 關心生命、關愛海洋，今年( 2023年) 7月響應參與「RF100喝水零廢」瓶裝水減量倡議行動，承諾2 030年前達到所有內外部活動100%不再使用、提供、 購買任何一公升以下的瓶裝水， 慈心基金會目前已達成全面不使用一公升以下瓶裝水的承諾， 也期待有更多企業、團體及社會大眾響應「RF100 喝水零廢」瓶裝水減量倡議行動」，共同在平日生活中用行動實踐淨塑護地球！

鑑於塑膠垃圾、塑膠微粒對環境及生物的危害，「減塑」 已是當今全球刻不容緩的議題。行政院環境保護署自2023年元月 1日起，也已規範所有政府機關、 學校主辦之會議及訓練不得提供瓶裝水、免洗餐具及一次用飲料杯， 改提供可重複清洗餐具及設置飲水機或桶裝水， 希望以循環服務取代一次性塑膠用品的使用。聯合國更宣告將在20 24年推出第一個具有法律約束力的全球塑膠公約（Global Plastics Treaty），包含將一次性塑膠納入規範等措施， 以解決塑膠污染爆炸性成長的問題。慈心基金會自2016 年起，就已經開展多元的減塑行動，透由舉辦淨塑研討會、 國際海洋廢棄物論壇、參與減塑政策制訂、推動淨灘及「 追查角落怪塑」等活動， 由內而外帶動大眾持續減少使用一次性塑膠製品。

長期推動減塑的慈心基金會，為了讓減塑教育紮根，從2018年起 至今，與福智文教基金會合作推動「點亮臺灣 點亮海洋」校園減塑計畫，並於2022年第七屆國際海洋廢棄物大 會分享減塑教育成果。此次加入「RF100 喝水零廢」倡議行動之前，仍嚴謹地清查評估內外部活動使用現況， 慈心同仁以身作則在平日生活中實踐減塑， 不僅內外部會議及活動皆已不再使用一公升以下瓶裝水， 大型活動也與循環杯、循環餐盒廠商合作， 減少產生一次性塑膠垃圾。地球只有一個， 慈心基金會呼籲身為世界公民的你我， 共同改善目前大量塑膠垃圾污染問題，讓地球恢復原有生機， 共創永續未來。

照片來源：慈心基金會提供