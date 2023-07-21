有朋自美國來　逾百名美國師生來臺交流

新北市新泰國中、光復國小分別於今(2023)年6月26日及28日與美國英華學院簽署姊妹校合作備忘錄(MOU)，兩校安排特色體驗課程、文化遊覽、在地美食等活動接待逾百名英華學院師生，為未來課程合作及雙語交流開創出美好的起點。
教育局表示，為促進國際交流，新北市全國首創全球跨界合作聯盟，採跨校、跨學制方式，實體交流結合數位轉型雲端交流，迄今已與19國175校締結姊妹校，其中與美國締結姊妹校數達27校，此次新泰國中、光復國小與美國英華學院簽訂姊妹校合作備忘錄，引領師生展開橫跨太平洋的國際友誼新里程，擴大臺美師生共同學習機會，開啟師生國際視野，與世界同步接軌。
新泰國中師生熱情歡迎美國師生到來，熬煮珍珠奶茶與手縫藍白拖鑰匙圈，讓美國學伴入班交流體驗；學校也招募32組接待家庭，分享臺灣家庭的日常生活，學生也與家人共同拍攝英語短片介紹家庭成員及居住環境，還帶他們體驗三峽手作藍染、平溪放天燈、逛夜市及老街及參觀博物館等在地人文風情。新泰國中校長陳玉芬表示，學校致力於培養學生的國際力，除了部分領域融入雙語的課程，也積極與國外學校交流，希望讓「新泰看見世界，也讓世界看見新泰」。
光復國小與英華學院從2022年線上相見歡締結緣分，學生透過書信、卡片及線上互動，將臺灣節慶、特色美食分享給美國學伴。今(2023)年特別邀請109位美國師生到光復國小實體相見歡，學校也特地安排客製化別針胸章、絹印筆袋及環保袋，學生彼此用英語互助合作，帶著美國學伴製作獨屬於自己的作品。光復國小校長張明賢也說，透過實際的參訪交流，不僅可以提升孩子的語言能力，還能結交異國朋友，讓孩子認識多元文化的差異，以及尊重和欣賞不同的生活態度。
英華學院校長連鷺役表示，樂見臺美師生建立難得的跨國友誼，期待深化三校之間師生的學習合作，實踐真正地球村的意義。
新泰國中二年級學生張藝齡表示，帶著學伴到三峽老街體驗藍染是一個難忘的回憶，從觀賞清末留下古色古香的染坊牌樓到傳統藍染技藝的學習，彷彿一同進入時光隧道回到舊時代，聯袂探訪在地歷史文化脈絡。英華學院八年級學生衛家樂也說，在美國時一直對臺灣的珍珠奶茶感到很新奇想嚐鮮，這次能與臺灣學伴一起挑戰客製化的美味的珍珠奶茶，從烹煮珍珠、泡茶、加入鮮奶、調整糖分，第一次親手完成珍珠奶茶，實在超Q彈又超好喝，也感受到大家的熱情與友善，期待學伴們之後也能來明里蘇達體驗美國文化。
教育局表示，新北市致力推動國際教育，鼓勵各校與國外學校締結姊妹校互惠交流，結交更多國際友伴，並創造多元機會讓新北師生接觸國際，也讓國際看見新北。期待校園師生能積極參與跨國共學，豐厚國際視野及學習經驗，享受國際化學習環境，讓國際交流成為師生最輕鬆日常的生活經驗。
照片來源：新北市教育局提供