有朋自美國來　逾百名美國師生來臺交流

新北市新泰國中、光復國小分別於今(2023)年6月 26日及28日與美國英華學院簽署姊妹校合作備忘錄(MOU)， 兩校安排特色體驗課程、文化遊覽、 在地美食等活動接待逾百名英華學院師生， 為未來課程合作及雙語交流開創出美好的起點。

教育局表示，為促進國際交流，新北市全國首創全球跨界合作聯盟， 採跨校、跨學制方式，實體交流結合數位轉型雲端交流，迄今已與1 9國175校締結姊妹校，其中與美國締結姊妹校數達27校， 此次新泰國中、光復國小與美國英華學院簽訂姊妹校合作備忘錄，引 領師生展開橫跨太平洋的國際友誼新里程， 擴大臺美師生共同學習機會，開啟師生國際視野，與世界同步接軌。

新泰國中師生熱情歡迎美國師生到來， 熬煮珍珠奶茶與手縫藍白拖鑰匙圈，讓美國學伴入班交流體驗； 學校也招募32組接待家庭，分享臺灣家庭的日常生活， 學生也與家人共同拍攝英語短片介紹家庭成員及居住環境， 還帶他們體驗三峽手作藍染、平溪放天燈、 逛夜市及老街及參觀博物館等在地人文風情。 新泰國中校長陳玉芬表示，學校致力於培養學生的國際力， 除了部分領域融入雙語的課程，也積極與國外學校交流，希望讓「 新泰看見世界，也讓世界看見新泰」。

光復國小與英華學院從2022年線上相見歡締結緣分， 學生透過書信、卡片及線上互動，將臺灣節慶、 特色美食分享給美國學伴。今(2023)年特別邀請109位美國師 生到光復國小實體相見歡，學校也特地安排客製化別針胸章、 絹印筆袋及環保袋，學生彼此用英語互助合作， 帶著美國學伴製作獨屬於自己的作品。光復國小校長張明賢也說， 透過實際的參訪交流，不僅可以提升孩子的語言能力， 還能結交異國朋友，讓孩子認識多元文化的差異， 以及尊重和欣賞不同的生活態度。

英華學院校長連鷺役表示，樂見臺美師生建立難得的跨國友誼， 期待深化三校之間師生的學習合作，實踐真正地球村的意義。

新泰國中二年級學生張藝齡表示， 帶著學伴到三峽老街體驗藍染是一個難忘的回憶， 從觀賞清末留下古色古香的染坊牌樓到傳統藍染技藝的學習， 彷彿一同進入時光隧道回到舊時代，聯袂探訪在地歷史文化脈絡。 英華學院八年級學生衛家樂也說， 在美國時一直對臺灣的珍珠奶茶感到很新奇想嚐鮮， 這次能與臺灣學伴一起挑戰客製化的美味的珍珠奶茶，從烹煮珍珠、 泡茶、加入鮮奶、調整糖分，第一次親手完成珍珠奶茶，實在超Q彈 又超好喝，也感受到大家的熱情與友善， 期待學伴們之後也能來明里蘇達體驗美國文化。

教育局表示，新北市致力推動國際教育， 鼓勵各校與國外學校締結姊妹校互惠交流，結交更多國際友伴， 並創造多元機會讓新北師生接觸國際，也讓國際看見新北。 期待校園師生能積極參與跨國共學，豐厚國際視野及學習經驗， 享受國際化學習環境，讓國際交流成為師生最輕鬆日常的生活經驗。

照片來源：新北市教育局提供