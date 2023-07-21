君品中秋月餅禮盒 「明月共嬋娟」 即日起預購開跑

年年全新主題設計的君品月餅禮盒，備受頂級客層送禮青睞， 今年再度推出全新「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒， 搶攻中秋送禮商機。每盒售價3,980元， 以玉兔與明月東方詩意元素為主題，雙層設計的紅色絲光質感禮盒， 呈裝四款經典手工廣式月餅，口味兼具傳統與創新，包含「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」、「東方美人」及「芒果」各一入， 及兩款台灣精選高山烏龍茶-「奇萊山青心烏龍茶」和「 白桃烏龍茶包」，不僅展現東方佳節賞月、飲茶、 品月餅的詩意情懷，更是富含秋節美好祝願的頂級獻禮! 即日起開放預購，售完為止。

「明月共嬋娟」 君品月餅禮盒主題靈感取自宋代文學家蘇軾的知名詞作《水調歌頭． 明月幾時有》，以「鏡面的水紋‧倒映的明月」主題巧思設計， 採東方美學中象徵富貴的紅色與金色為主色， 外盒不僅選用紅色絲光棉包覆，呈現精緻的高級質感， 一打開更蘊藏層層驚喜，內盒除了四款月餅， 另有兩款和風紅色漆器盒，盛裝台灣高山茶， 金色的玉兔與倒映的明月躍然於上， 兼具中秋傳統節慶的色彩與詩人文藝的氣質， 也蘊藏著秋節月色下贈禮者寄語的滿心祝福！

「君品明月共嬋娟」月餅採用傳統手工製作， 餅皮利用自然回油的特性，與香濃內餡完美融合，滋味經典濃郁， 口感細緻甜潤而不膩口。「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑棗按照完美的 比例製作成棗泥，並以慢火熬煮出天然獨特的香氣。 再將香甜的棗泥、綿密滑潤的白豆沙混合，最後放入鹹蛋黃， 入口鹹甜交融，經典不敗口味令人回味再三；「伍仁金腿」廣式月餅 特選五種富含高營養價值的堅果，包括核桃、南瓜子、白瓜子、 白芝麻和杏仁，搭配經過繁複手續製作、甘香豐潤的金華火腿， 餡料豐美，以高粱酒提味，層次口感紮實豐富；「東方美人茶」 廣式月餅則選用香氣飽滿奔放、具有明亮甜香的東方美人茶， 入口後散發出細膩的天然蜜香，輕盈而富有茶韻；「芒果」廣式月餅 ，以手工熬煮內餡，保留芒果果香及纖維，富含熱帶芒果奔放香氣， 搭配蓮子，滋味迷人。

禮盒內另有來自台灣高山茶區的奇萊山青心烏龍茶(75g)和白桃 烏龍茶包(6入)，讓您在品嚐滋味濃郁豐饒的月餅時， 也能搭配揚名國際的台灣高山珍貴茶香，一口月餅一口好茶， 與摯愛的親友佳節相聚，共享一席珍貴的團圓滋味與時光。「 奇萊山青心烏龍茶」，來自台灣的南投縣與花蓮縣交界處產區， 因土壤豐富營養與得天獨厚的氣候，茶葉本身香氣飽滿， 入口後展現出花香、果香以及高山茶本身的甜香， 在口中展現出層層回甘香甜的喉韻；「白桃烏龍茶」， 淺淺白桃果香甜味帶出台灣烏龍茶獨有的韻味，芳香襲人， 優雅茶韻與淡雅甜香縈繞於口，搭配月餅清新解膩。



圖/君品酒店