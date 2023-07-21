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君品中秋月餅禮盒 「明月共嬋娟」 即日起預購開跑

By 台灣英文新聞
2023/07/21 17:27
圖/君品酒店

圖/君品酒店

年年全新主題設計的君品月餅禮盒，備受頂級客層送禮青睞，今年再度推出全新「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒，搶攻中秋送禮商機。每盒售價3,980元，以玉兔與明月東方詩意元素為主題，雙層設計的紅色絲光質感禮盒，呈裝四款經典手工廣式月餅，口味兼具傳統與創新，包含「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」、「東方美人」及「芒果」各一入，及兩款台灣精選高山烏龍茶-「奇萊山青心烏龍茶」和「白桃烏龍茶包」，不僅展現東方佳節賞月、飲茶、品月餅的詩意情懷，更是富含秋節美好祝願的頂級獻禮! 即日起開放預購，售完為止。

「明月共嬋娟」君品月餅禮盒主題靈感取自宋代文學家蘇軾的知名詞作《水調歌頭．明月幾時有》，以「鏡面的水紋‧倒映的明月」主題巧思設計，採東方美學中象徵富貴的紅色與金色為主色，外盒不僅選用紅色絲光棉包覆，呈現精緻的高級質感，一打開更蘊藏層層驚喜，內盒除了四款月餅，另有兩款和風紅色漆器盒，盛裝台灣高山茶，金色的玉兔與倒映的明月躍然於上，兼具中秋傳統節慶的色彩與詩人文藝的氣質，也蘊藏著秋節月色下贈禮者寄語的滿心祝福！

「君品明月共嬋娟」月餅採用傳統手工製作，餅皮利用自然回油的特性，與香濃內餡完美融合，滋味經典濃郁，口感細緻甜潤而不膩口。「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑棗按照完美的比例製作成棗泥，並以慢火熬煮出天然獨特的香氣。再將香甜的棗泥、綿密滑潤的白豆沙混合，最後放入鹹蛋黃，入口鹹甜交融，經典不敗口味令人回味再三；「伍仁金腿」廣式月餅特選五種富含高營養價值的堅果，包括核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻和杏仁，搭配經過繁複手續製作、甘香豐潤的金華火腿，餡料豐美，以高粱酒提味，層次口感紮實豐富；「東方美人茶」廣式月餅則選用香氣飽滿奔放、具有明亮甜香的東方美人茶，入口後散發出細膩的天然蜜香，輕盈而富有茶韻；「芒果」廣式月餅，以手工熬煮內餡，保留芒果果香及纖維，富含熱帶芒果奔放香氣，搭配蓮子，滋味迷人。

禮盒內另有來自台灣高山茶區的奇萊山青心烏龍茶(75g)和白桃烏龍茶包(6入)，讓您在品嚐滋味濃郁豐饒的月餅時，也能搭配揚名國際的台灣高山珍貴茶香，一口月餅一口好茶，與摯愛的親友佳節相聚，共享一席珍貴的團圓滋味與時光。「奇萊山青心烏龍茶」，來自台灣的南投縣與花蓮縣交界處產區，因土壤豐富營養與得天獨厚的氣候，茶葉本身香氣飽滿，入口後展現出花香、果香以及高山茶本身的甜香，在口中展現出層層回甘香甜的喉韻；「白桃烏龍茶」，淺淺白桃果香甜味帶出台灣烏龍茶獨有的韻味，芳香襲人，優雅茶韻與淡雅甜香縈繞於口，搭配月餅清新解膩。

君品中秋月餅禮盒 「明月共嬋娟」 即日起預購開跑
圖/君品酒店

更新時間 : 2023-07-21 22:12 GMT+08:00

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