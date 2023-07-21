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美侖商旅孝敬老爸 身分證對中 5288 免費吃父親節大餐

By 台灣英文新聞
2023/07/21 17:24
圖/美侖飯店
圖/美侖飯店

圖/美侖飯店

圖/美侖飯店

專屬於父親的重要節日即將到來，美侖飯店集團旗下輕奢酒店品牌台北美侖商旅8月5日至8月8日推出『爸氣食足父親節饗宴』優惠活動，身分證對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（須出示身分證件，價值2068元）期間另加碼推出4人同行1人免費優惠；數量有限，欲訂從速！

館內「CAFE 49」全日餐廳以頂級法式料理為主軸，於8月5日至8月8日推出四款父親節主題菜色，包含波士頓龍蝦海鮮盤、法式油封櫻桃鴨腿、伊比利豬帶骨里肌、羅西尼牛排讓爸爸補充滿滿元氣消除辛勞；即日起館內消費不限金額填寫滿意度問券表再送「松露薯條兌換券」一份，整個夏季好康不間斷！趕緊揪親朋好友怒吃一波吧！

美侖商旅【爸氣食足 x 父親節饗宴】

  • 日期：2023年8月5日~8月6日 (午/晚餐時段) 、8月7日~8月8日(晚餐時段)
  • 價格：套餐每位$1,280+10% 起
  • 官網：https://www.parkviewtaipei.com
  • 地點：美侖商旅 台北市中山區吉林路49號
  • 訂位專線：+886-2-2531-3535轉282

活動說明：當日點用套餐人數達4人以上，即可享1客套餐免費(折扣套餐以價低者為優惠，服務費以原價計算)

更新時間 : 2023-07-21 22:12 GMT+08:00

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