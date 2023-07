喜迎三連霸！台北富邦銀行榮獲《HR Asia》2023亞洲最佳企業雇主獎

台北富邦銀行再傳國際捷報!亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》本月20日晚間公布「2023亞洲最佳企業雇主獎( Best Companies to Work for in Asia)」獲獎名單,北富銀再度上榜,連續三年贏得此殊榮, 彰顯北富銀積極優化職場環境、照護員工身心、打造幸福文化, 以具體行動呼應聯合國永續發展目標(SDGs)「性別平等」、「 就業與經濟成長」二大目標,獲得國際的肯定。

《HR Asia》 亞洲最佳企業雇主獎為亞洲區人力資源管理領域最具指標的獎項, 每年針對亞洲各地,包括台灣、中國、香港、韓國等地企業, 進行職場與員工政策評比。 評選方式除了主辦單位組成專業審查團隊評鑑企業的職場環境與文化 、員工照護措施,亦邀請受評企業員工參與匿名問卷調查,針對「 組織文化(Core)」、「員工認同(Self)」及「團隊凝聚 (Group)」三項指標評分,並將員工對企業的反饋量化、 與市場相比,最終選出最優秀的企業雇主。

今年共339家台灣企業角逐此獎項,北富銀不僅組織文化、 員工認同及團隊凝聚三項指標的分數表現突出, 皆高於台灣市場平均值,且在「建立平等、包容、開放溝通的文化」 、「促進員工福祉與健康安全」、「數位轉型」 三面向皆獲得高評價。

北富銀表示,為了促進公司內部平等、包容、開放溝通的文化,20 22年實施二項新措施。上半年, 北富銀建置蒐集員工與客戶意見的線上平台, 同仁可隨時運用平台提出對公司產品、服務、 作業流程的建議或即時反映客戶想法,廣納多元聲音, 強化與員工及客戶的溝通;下半年,因應富邦金併購日盛金, 北富銀舉辦45場「富盛共好」見面交流活動, 傾聽日盛銀行員工意見, 並協助其更了解合併後的職場環境與職務內容,為共榮共好暖身。

不僅如此,北富銀與台北市政府、台北市立松山家商合作,首創「 特教生金融培力計畫」,結合金融本業職能, 為特教生安排就業培訓與實習, 成為國內第一家讓特教生接受正規行員培育的銀行, 亦領先業界打造首間「職場共融分行-羽翼分行」, 由特教生擔任櫃檯實習行員,提供客戶簡易金融服務。 此舉協助特教生提升職場就業力,更難能可貴的是增加員工、 客戶對特教生的瞭解及接受度,為平等包容立下最佳見證。

北富銀亦相當重視員工的身心健康,優於勞基法給予10週有薪產假 、生育補助提高至一胎10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1 .5萬元,體貼女性員工產子育兒的辛勞;根據北富銀統計,202 2年出生率25.2‰,為該年度台灣出生率之4倍。 疫情期間也提供有薪防疫假,2022年逾3,500位員工無後顧 之憂安心調養身體,且有專業護理師關懷與協助疫後復原。 為鼓勵員工健康生活,2022年舉辦超過70場醫師、 物理治療師、營養師諮詢服務及線上學習課程,參與人次逾13, 700人,每年亦規劃多元的運動課程並設置專業教練, 輔助員工鍛鍊體能,連年獲頒教育部「運動企業認證」榮譽。

在數位轉型上,北富銀雙管齊下致力實踐永續金融。 對外持續創新綠色金融商品協助企業綠色轉型、 倡議高齡及身心障礙者金融平權及友善服務, 並運用數位科技優化中小企業融資徵信、授信作業, 客戶可透過雲計算快速獲得合適的融資產品與額度建議, 亦減少紙張使用;對內舉辦全行健走減碳愛地球活動, 號召公司上下多走路做環保,寓教於樂,以及執行多項省水省電、 節約紙張的綠化措施,培植所有同仁永續DNA。

北富銀視員工為企業最大的資產,秉持「誠信、勤儉、謙和」理念, 致力於全方位照護員工,打造兼容並蓄、健康且幸福的職場, 期能與員工同心協力、相輔相成,發揮正向力量,實現「 成為亞洲一流的金融機構」願景。

台北富邦銀行積極「優化職場環境」、「照護員工身心」、 「打造幸福文化」再獲國際肯定,連續三年榮獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎。(照片來源:富邦金控提供)