APEC探討強化糧食供應降低食物浪費　新北市展現惜食分享網推動成果

俄烏戰爭影響全球糧食市場供應， 新冠疫情大流行時也造成糧食輸送途徑的受阻， 行政院農委會20至21日在新莊翰品酒店舉辦「 強化APEC糧食體系、 數位化與創新科技以降低糧損與食物浪費研討會」， 新北市社會局應邀在會場展出市府跨局處推動「惜食分享網」 的成果，引起與會人士的重視。社會局表示，已媒合獲贈超過1029噸的NG醜蔬果和肉品邊角肉， 做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達156萬人次， 並減少廢棄物高達3898噸。

這次研討會主要在促進 APEC （亞太經濟合作）中， 區域夥伴有關減少糧食損失和浪費的最新信息提供， 對於確保疫情大流行後的糧食安全，以及加強整個食品供應鏈， 以減少糧食損失和浪費的創新技術，彼此經驗分享。共有來自越南、 泰國、馬來西亞和菲律賓等會員國參加， 未到場的會員國則透過線上參與。

新北市社會局在研討會場設攤， 展示新北市推動惜食分享網6年多來的具體成果， 從產地端到消費端，透過各局處跨網絡推動，以及企業、餐飲、 市場的合作，不僅減少食材浪費，也減輕環保單位的廚餘處理， 達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。

社會局副局長許秀能表示， 新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網以來，迄今已有1631個單位加入，獲得33家公、私立市場和企業響應捐贈， 市府建立63處惜食餐廳和農會據點，130所學校設立惜食冰箱， 107處社區設立惜食分享共餐點， 包含老人共餐和小衛星課後照顧據點等，不僅造福上百萬人次， 更重要是減少食物的浪費和廚餘廢棄物的產生，以達到節能減碳、 永續發展。