Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

■「天使輪」昨(20日) 上午於高雄港外海因進水傾斜，海巡人員優先將船上19名船員救起上岸後，船艙仍持續嚴重進水，至今天(21日) 凌晨0時許時已呈半沉沒，僅剩船首還浮在水面。■「天使輪」殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸。為防止油污漂浮擴散港已於沉船水域圍設攔油索。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/21 16:58
帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船上1349只貨櫃往南漂流，可能撞到中油大林廠外海浮筒，高雄港已派員打撈。（高雄港務分公司提...

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船上1349只貨櫃往南漂流，可能撞到中油大林廠外海浮筒，高雄港已派員打撈。（高雄港務分公司提...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導 ）帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船上1349只貨櫃往南漂流，可能撞到中油大林廠外海浮筒，且船艙仍有逾400噸油料，高雄港已派員打撈，圍設攔油索。

交通部航港局21日也發布礙航公告(南區)如下--(更新編號第20230388號布告)高雄港二錨區西側外(一港口南堤外約2.8浬)附近海域貨櫃漂流

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

「天使輪」昨(20日) 上午於高雄港外海因進水傾斜，海巡人員優先將船上19名船員救起上岸後，船艙仍持續嚴重進水，至今天(21日) 凌晨0時許時已呈半沉沒，僅剩船首還浮在水面。

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」日前申請在高雄港第2錨區西側下錨暫泊待命，高雄港務分公司20日上午接獲該輪通報求援，指船身不明原因進水並持續向左傾斜。（高雄港務分公司提供）中央社

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

帛琉籍貨櫃船「天使輪」20日上午向高雄港務分公司求援，指船身不明原因進水且持續傾斜，船長宣布棄船。經緊急救援，船上19名船員下午全數由海巡單位船艇救起進港上岸，皆無大礙。（高雄港務分公司提供）中央社

高雄港務分公司今天中午再度發布新聞稿說明後續處置，「天使輪」船上共1349只20呎空貨櫃，但因船身進水傾斜沉沒，船上空貨櫃漂流於海面上。

目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，高港也於航道周邊派警戒船在旁觀測戒護，並通知過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物立即通報。

高雄港指出，目前漂流貨櫃多集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。

此外，「天使輪」殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸。為防止油污漂浮擴散港已於沉船水域圍設攔油索

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船艙仍有逾400噸油料，高雄港已圍設攔油索。（高雄港務分公司提供）中央社

高雄港表示，考量海域船舶及海洋環境安全，將緊急辦理落海貨櫃打撈，以及船上殘油抽除事宜，並請船務代理商「伍航船務」儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油污染應處事宜。

中央社報導，高雄港昨因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今天清晨5時35分恢復船舶進出港作業；二港口清晨5時開始管制，經確認航道無阻礙物，也在上午8時開始開放出港，9時開放進港。

由於船上空貨櫃漂流海面，高雄港凌晨召開緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船連夜搜尋打撈，並透過港口信號台及漁業電台，以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，避免造成航安事故。

台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、並打撈漂流貨櫃
高雄港
外海
進水
沉沒
天使輪
中油
大林廠
浮筒

相關新聞

潛水器 Titan 訪鐵達尼號失聯 海底尋獲殘骸5人全數喪生
潛水器 Titan 訪鐵達尼號失聯 海底尋獲殘骸5人全數喪生
2023/06/23 00:00
水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
水下4千尺 鐵達尼長眠海域為何仍危險重重？
2023/06/21 15:34
南台灣必訪景點　航港局：高雄燈塔清明連假不休園
南台灣必訪景點　航港局：高雄燈塔清明連假不休園
2023/03/31 14:02
【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級
【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級
2023/02/21 19:43
台灣國考爆舞弊！中油台電中鋼員工認了　集團一條龍服務狂削上億
台灣國考爆舞弊！中油台電中鋼員工認了　集團一條龍服務狂削上億
2022/11/01 15:15

更新時間 : 2023-07-21 22:11 GMT+08:00

最受歡迎

「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
高雄六合路37年冰店檢出沙門氏桿菌！44人腹瀉就醫 腎衰竭男童今轉普通病房
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
【國際媒體尋人】中國「戰狼」外交部長秦剛哪去了? 外傳落入雙面間諜桃色陷阱　
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家
（黃子佼神隱後首度回應）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫已返家