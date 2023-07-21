台灣高雄港外貨輪進水沉沒　已設攔油索、打撈漂流貨櫃

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導 ）帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船上1349只貨櫃往南漂流，可能撞到中油大林廠外海浮筒，且船艙仍有逾400噸油料，高雄港已派員打撈，圍設攔油索。

交通部航港局21日也發布礙航公告(南區)如下--(更新編號第20230388號布告)高雄港二錨區西側外(一港口南堤外約2.8浬)附近海域貨櫃漂流

「天使輪」昨(20日) 上午於高雄港外海因進水傾斜，海巡人員優先將船上19名船員救起上岸後，船艙仍持續嚴重進水，至今天(21日) 凌晨0時許時已呈半沉沒，僅剩船首還浮在水面。

帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」日前申請在高雄港第2錨區西側下錨暫泊待命，高雄港務分公司20日上午接獲該輪通報求援，指船身不明原因進水並持續向左傾斜。（高雄港務分公司提供）中央社

帛琉籍貨櫃船「天使輪」20日上午向高雄港務分公司求援，指船身不明原因進水且持續傾斜，船長宣布棄船。經緊急救援，船上19名船員下午全數由海巡單位船艇救起進港上岸，皆無大礙。（高雄港務分公司提供）中央社

高雄港務分公司今天中午再度發布新聞稿說明後續處置，「天使輪」船上共1349只20呎空貨櫃，但因船身進水傾斜沉沒，船上空貨櫃漂流於海面上。

目前漂流貨櫃方向暫不影響第一、二港口進出，高港也於航道周邊派警戒船在旁觀測戒護，並通知過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物立即通報。

高雄港指出，目前漂流貨櫃多集中漂流至中油外海浮筒附近水域，已緊急洽請港區工作船業者協助進行貨櫃拖帶進港上岸放置。

此外，「天使輪」殘留低硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸。為防止油污漂浮擴散港已於沉船水域圍設攔油索。

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在高雄港外海進水沉沒，船艙仍有逾400噸油料，高雄港已圍設攔油索。（高雄港務分公司提供）中央社

高雄港表示，考量海域船舶及海洋環境安全，將緊急辦理落海貨櫃打撈，以及船上殘油抽除事宜，並請船務代理商「伍航船務」儘速請船東回覆船體打撈、落海空櫃打撈及油污染應處事宜。

中央社報導，高雄港昨因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今天清晨5時35分恢復船舶進出港作業；二港口清晨5時開始管制，經確認航道無阻礙物，也在上午8時開始開放出港，9時開放進港。

由於船上空貨櫃漂流海面，高雄港凌晨召開緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船連夜搜尋打撈，並透過港口信號台及漁業電台，以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，避免造成航安事故。

台灣高雄港外貨輪進水沉沒 已設攔油索、並打撈漂流貨櫃